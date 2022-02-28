OPPO представила быструю зарядку SUPERVOOC мощностью 150 Вт

Зарядить смартфон за 5 минут? Реально? Да!

Как известно, OPPO давно выпускает устройства быстрой зарядки мобильных устройств. Помните OPPO Find 7 2014-го года выпуска? А OPPO Find X с зарядкой на 50 Вт в 2018 году. Затем была зарядка на 80 Вт и беспроводная мощностью 50 Вт. Теперь же OPPO пошла еще дальше, представив 150-ваттный зарядник с технологией Battery Health Engine.

С ее помощью можно зарядить аккумулятор емкостью 4500 мА*ч с 1% до 50% за 5 минут и до 100% за 15 минут. (Рекорд был установлен в лаборатории OPPO. Условия тестирования: режим полета, экран выключен, режим ожидания).

Зарядное устройство SUPERVOOC мощностью 150 Вт с BHE выдает до 20 В / 7,5 А. Внутри два зарядных насоса, которые передают энергию непосредственно в аккумулятор для эффективного отвода тепла и оптимальной эффективности зарядки.

Конструкция с двумя батареями обеспечивает оптимальную эффективность зарядки. Мощность, подаваемая на каждый зарядный насос, изначально составляет 20 В/3,75 А, и ее можно преобразовать в 5 В/15 А для каждой ячейки при зарядке. Все это соответствует существующим спецификациям устройства и было протестировано с точки зрения рассеивания тепла, что гарантирует оптимальную эффективность и высокий уровень безопасности.

Адаптер USB Type-C зарядного устройства SUPERVOOC мощностью 150 Вт совместим с протоколами PD и PPS, что дает пользователям возможность заряжать мобильные телефоны, ноутбуки или другие устройства в будущем.

Кроме того, зарядный адаптер использует новейший в отрасли нитрид галлия (GaN) для уменьшения размера устройств преобразования энергии, тем самым уменьшая размер адаптера. Габариты 58 мм, 57 мм и 30 мм, а вес составляет около 172 г.

Разработанный OPPO Battery Health Engine дебютирует в серии OPPO Find X5. Он решает проблемы деградации аккумулятора и помогает продлить срок его службы. Последние тесты, проведенные в Исследовательском институте OPPO, показывают, что Battery Health Engine способен поддерживать аккумулятор на уровне 80 % от его первоначальной емкости после 1600 циклов зарядки.

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