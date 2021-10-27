OPPO представила инновационные технологии и концепции на OPPO 2021

Интересные идеи и не только идеи.

OPPO провела Конференцию разработчиков OPPO 2021 на тему лучшего будущего, к которому приведут человечество технологии. Были представлены новинки, вроде Omoji, трассировки лучей и гетерогенных вычислений. Кроме того, компания анонсировала открытие новых подразделений OPPO Health и OPPO Carlink.

Что это такое? Расскажем:

Omoji и технология рейтрейсинга позволяют улучшить графику в играх и приложениях. Технологию внедрили в прошивку ColorOS. Трассировка лучей строится на API Vulkan. Смартфоны с поддержкой рейтрейсинга появятся в начале 2022 года.

позволяют улучшить графику в играх и приложениях. Технологию внедрили в прошивку ColorOS. Трассировка лучей строится на API Vulkan. Смартфоны с поддержкой рейтрейсинга появятся в начале 2022 года. Гетерогенные вычисления эффективнее используют ядра, потоки и процессоры смартфонов. Программы и устройства станут куда быстрее и совершеннее благодаря им.

эффективнее используют ядра, потоки и процессоры смартфонов. Программы и устройства станут куда быстрее и совершеннее благодаря им. OPPO Carlink позволит открывать автомобили с помощью смартфона, выводить изображения с девайса на экран в авто, а также использовать другие функции машины, объединив ее с вашим гаджетом.

позволит открывать автомобили с помощью смартфона, выводить изображения с девайса на экран в авто, а также использовать другие функции машины, объединив ее с вашим гаджетом. OPPO Health это медицинское направление OPPO. Специализируется на профилактике заболеваний и улучшении качества жизни с помощью сенсоров нового поколения на смартфонах.

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