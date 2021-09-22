OPPO представила «Лабораторию связи», улучшенную вместе с Ericsson

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Компании OPPO и Ericsson вместе улучшили «Лаборатории связи» OPPO. Что такое «Лаборатории связи»? Это особый международный центр, цель которого — изучение технологий 5G для их последующего использования в смартфонах.

OPPO может проводить все исследования и разработки в области 5G, начиная с интерфейса RF и заканчивая обновлением протоколов связи. Также есть возможность проводить настройки для отдельных регионов и тестировать связь в разных уголках планеты.

В будущем благодаря лаборатории OPPO планирует выпускать передовые 5G-смартфоны в партнерстве с ведущими операторами связи и поставщиками современных технологий.

Сейчас лаборатория состоит из трех модулей:

« Лаборатория радиочастот » «Лаборатория протоколов» (создана вместе с Keysight): здесь проводятся тесты энергопотребления, регрессивное тестирование, изучаются новые типы связи (например, следующее поколение 5G). «Лаборатория сетевого моделирования» (создана вместе с Ericsson): здесь отражены городские сети связи, моделируются сети 4G и 5G разных операторов.

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