OPPO представила новое поколение технологии быстрой зарядки

Быстрее и мощнее.

Компания OPPO представила усовершенствованный вариант технологии быстрой зарядки OPPO VOOC Flash Charge. В приоритете не только скорость, но и безопасность (как для пользователя, так и для аккумуляторов смартфонов). За защиту отвечает 5-кратная система защиты. Что касается повышения производительности зарядки, то тут работают не только инженеры, но и AI. Важно всё! Не только технологии, но также дизайн — провода, адаптера, батареи и так далее.

Вот главные нововведения.

Что происходит при перегрузке? Предохранитель с 5-кратной защитой тут же сгорает, не позволяя току повредить заряжаемое устройство или батарею. Происходит это за счет физической изоляции адаптера от источника питания. Переключатель из нитрида галлия (GaN) выделяют меньше тепла, чем традиционные кремниевые МоП-решения. Их эффективность выше. Батареи в новых смартфонах OPPO с поддержкой скоростной зарядки нового поколения состоят из 2 элементов . Это позволяет сохранить скорость зарядки, но снизить выделение тепла и получение батареями тока. А еще — увеличить емкость аккумулятора устройства примерно на 5%, сохранив тот же размер. В смартфонах применяется чип безопасности батареи . Чип работает на основе алгоритмов AI и работает в режиме реального времени. Он способен обнаружить проблемы. Например, повреждения аккумулятора (как внутренние, так и внешние). Если что-то не так, смартфон предупредит об этом. Композитная структура батареи также играет важную роль . Материал находится между алюминиевыми слоями с защитным слоем. Зачем? Для защиты от короткого замыкания, а также от падений.

OPPO также показала смарт-зарядку. Она регулирует количество тока, получаемое смартфоном в каждый конкретный момент зарядки, оптимизируя его так, чтобы защитить аккумулятор от износа, но, при этом, сохранить скорость. Помогает? Еще как! Даже после 1500 циклов зарядки на мощности 65 Вт емкость батареи не опускается ниже 80%.



А какова скорость зарядки при всем этом? Впечатляющая. От 0 до 100% батарея заряжается всего за 30 минут. При том, что аккумулятор в смартфоне большой, аж на 4500 мА*ч.

В будущем OPPO также планирует представить зарядку в экстремальных условиях. Например, на холоде и на жаре.

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