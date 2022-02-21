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OPPO представит флагманскую серию смартфонов Find X5 24 февраля

21 Фев, 2022

OPPO представит флагманскую серию смартфонов Find X5 24 февраля

Совсем скоро.

Компания OPPO сообщила, что анонсирует флагманскую серию смартфонов OPPO Find X5 уже 24 февраля. Презентация пройдет в 14:00 МСК.

Известно, что смартфоны линейки получат специальный нейронный чип MariSilicon X для обработки фотографий. Утверждается, что он позволит Find X5 снимать ночью столь же хорошо, как и днем. Это 6-нанонметровый чип, способный обрабатывать RAW-снимки в реальном времени. Производительность в 4K вырастает за счет AI-операций в 20 раз!

Известно, что топовый Find X5 Pro получит флагманский чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Мощная система охлаждения не даст чипу перегреться даже при долгой игре.

А еще у девайса задняя панель из керамики. Выглядит новинка стильно, а маркость крайне низкая. Блок камер размещен под наклоном.

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