OPPO представит флагманскую серию смартфонов Find X5 24 февраля

Совсем скоро.

Компания OPPO сообщила, что анонсирует флагманскую серию смартфонов OPPO Find X5 уже 24 февраля. Презентация пройдет в 14:00 МСК.

Известно, что смартфоны линейки получат специальный нейронный чип MariSilicon X для обработки фотографий. Утверждается, что он позволит Find X5 снимать ночью столь же хорошо, как и днем. Это 6-нанонметровый чип, способный обрабатывать RAW-снимки в реальном времени. Производительность в 4K вырастает за счет AI-операций в 20 раз!

Известно, что топовый Find X5 Pro получит флагманский чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Мощная система охлаждения не даст чипу перегреться даже при долгой игре.

А еще у девайса задняя панель из керамики. Выглядит новинка стильно, а маркость крайне низкая. Блок камер размещен под наклоном.

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