OPPO представляет подэкранную камеру нового поколения — селфи будут изумительными

Наконец-то по-настоящему интересная подэкранная камера.

Компания OPPO представила технологию подэкранной камеры нового поколения. В перспективе смартфоны, оснащенные такими фронтальными камерами, смогут выдавать фотографии по качеству сравнимые с лучшими видимыми селфи-камерами.

Датчик будет невидимым, скрытым за дисплеем. Таким образом, экран займет почти 100% площади фронтальной панели.

Высокое качество изображений достигается за счет использования новейших сенсоров, а также алгоритмов AI.

OPPO смогла решить следующие проблемы:

Пикселизированное изображение там, где находится камера . Плохое качество селфи из-за наложения дисплей на датчик изображения камеры . Невысокий уровень надежность .

Как? Следующим образом:

З а счет изменения самих пикселей . Их габариты уменьшены, разрешение же остается прежним. Четыреста точек на дюйм достаточно для того, чтобы качество изображения в том месте, где находится камера, не снижалось. Невидимая проводка, иной дизайн . Классическая проводка заменена на прозрачный материал нового поколения. А ширина снижена примерно на 50 или даже 60%. Также улучшены контроль четкости, цвета и яркости . Ранее использовалась схема с одним пикселем для управления двумя (1 к 2), теперь же OPPO переходит на схему 1 к 1. Как раз из-за этого цветопередача и яркость имеют отклонение на более 2% в области камеры. Человеческий глаз этого попросту не заметит. Срок службы (+50%) также обеспечен схемой 1 к 1 . Размытие и блики исключены благодаря алгоритмам AI для обработки изображений. Каким? Например, уменьшению дифракции, HDR, AWB. Искусственный интеллект способен использовать сразу огромное количество фото для сопоставления . В итоге получаем более четкие кадры с высоким качеством, естественной цветопередачей и отсутствием шумов.

Ну и, конечно, самое интересное. Это пример фотографии на такую камеру. Вот:

Интересно?

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