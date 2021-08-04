OPPO представляет подэкранную камеру нового поколения — селфи будут изумительными
Наконец-то по-настоящему интересная подэкранная камера.
Компания OPPO представила технологию подэкранной камеры нового поколения. В перспективе смартфоны, оснащенные такими фронтальными камерами, смогут выдавать фотографии по качеству сравнимые с лучшими видимыми селфи-камерами.
Датчик будет невидимым, скрытым за дисплеем. Таким образом, экран займет почти 100% площади фронтальной панели.
Высокое качество изображений достигается за счет использования новейших сенсоров, а также алгоритмов AI.
OPPO смогла решить следующие проблемы:
- Пикселизированное изображение там, где находится камера.
- Плохое качество селфи из-за наложения дисплей на датчик изображения камеры.
- Невысокий уровень надежность.
Как? Следующим образом:
- За счет изменения самих пикселей. Их габариты уменьшены, разрешение же остается прежним. Четыреста точек на дюйм достаточно для того, чтобы качество изображения в том месте, где находится камера, не снижалось.
- Невидимая проводка, иной дизайн. Классическая проводка заменена на прозрачный материал нового поколения. А ширина снижена примерно на 50 или даже 60%.
- Также улучшены контроль четкости, цвета и яркости. Ранее использовалась схема с одним пикселем для управления двумя (1 к 2), теперь же OPPO переходит на схему 1 к 1. Как раз из-за этого цветопередача и яркость имеют отклонение на более 2% в области камеры. Человеческий глаз этого попросту не заметит.
- Срок службы (+50%) также обеспечен схемой 1 к 1. Размытие и блики исключены благодаря алгоритмам AI для обработки изображений. Каким? Например, уменьшению дифракции, HDR, AWB.
- Искусственный интеллект способен использовать сразу огромное количество фото для сопоставления. В итоге получаем более четкие кадры с высоким качеством, естественной цветопередачей и отсутствием шумов.
Ну и, конечно, самое интересное. Это пример фотографии на такую камеру. Вот:
Интересно?
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