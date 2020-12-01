OPPO раскрыли дизайн Reno 5, Reno 5 Pro и Reno 5 Pro +

Официальный анонс новых смартфонов от OPPO должен состояться уже в этом месяце. Возможно, что технологический гигант представит новую линейку гаджетов 10 декабря. месяце. Сколько всего будет представлено смартфонов? Аналитики прогнозируют, что в линейку войду три устройства: OPPO Reno5, Reno5 Pro и Reno5 Pro +. Но самой хорошой новостью является то, что в сети уже представили дпредполагаемый дизайн будущих гаджетов.

Вот как могут выглядеть новые OPPO.

Но что можно сказать о характеристиках? Они довольно неплохи. В Reno5 будет использоваться 6,43-дюймовый OLED экран, а вот в версии Reno5 Pro и Reno5 Pro + будет использоваться уже 6,55-дюймовая панель. На бюджетной модели задействуют чип Snapdragon 765G, а в Pro-версии таким процессором может стать Dimensity 1000+. В Reno5 Pro + комплектация еще лучше – Snapdragon 865.

Емкость аккумулятора будет варьироваться в пределах от 4300 мА*ч до 4500 мА*ч в зависимости от модели. Во всех версия модели обещают поддержку быстрой зарядки, мощностью в 65 Вт. А пока пользователи ждут новые OPPO, энтузиасты фантазируют на тему того, как может выглядеть следующий айфон 13.

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