OPPO Reno 4 SE и популярность 65 Вт зарядки

Ультра легкий телефон с выдающейся мощностью.

Что вы считаете самым важным в смартфоне за $370? Oppo Reno 4 SE с уверенностью заявляет, что покажет каким должен быть телефон этой ценовой категории.

Первый телефон за 20.000 – 25.000 рублей, который призван популяризировать 65 W Super flash зарядку.

Сердцем нового гаджета китайские разработчики сделали процессор MediaTek Dimensity 720 с технологией MediaTek 5G UltraSave, которая экономит заряд аккумулятора за счёт интеллектуальной настройки модема во время его активности.

OPPO Reno4 SE будет оснащён 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем 20:9, разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц. Фронтальная 32-мегапиксельная камера с максимальной диафрагмой f/2,4 располагается в небольшом отверстии в левом верхнем углу экрана. Что касается остальных камер, здесь все стандартно, 3 объектива: основной на 48 мп, широкоугольный и портретный. Весить смартфон будет 160 г.

На китайском рынке смартфон официально поступит в продажу уже в эту пятницу, 25 сентября.

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