Oppo Reno 5 и Reno 5 Lite пришли в Россию, да еще и со скидками

Недорогие и современные.

Компания Oppo сообщает о начале продаж на территории РФ смартфонов Oppo Reno 5 и Reno 5 Lite. Более того, первым покупателям (со 2 по 19 апреля) положены скидки в размере 2,5 тысяч рублей.

Oppo Reno 5 можно взять за 27 490 рублей (вместо 29 990 рублей), а Лайт-версию — всего за 23 490 рублей (вместо 25 990 рублей).

Также смартфоны можно выиграть. Для этого нужно купить Reno 5 или Reno 5 Lite, взять чек, отправиться в ТЦ Мега Белая дача (1-й Покровский пр-д, 5) , зайти в магазин М-Видео, найти там Винсента Лю (директор Oppo в РФ) и показать ему гаджет. Первые два человека, которые это сделают, получат в подарок еще один Reno 5 или Reno 5 Lite.

Reno 5 базируется на чипсете Snapdragon 720G. У Reno 5 Lite внутри Helio P95. Экрану у гаджетов одинаковые, 6,43-дюймовые AMOLED-панели с разрешением Full HD+. Основная камера у старешей модели располагает датчиками на 64, 8, 2 и 2 Мп. У младшей — 48, 8, 2 и 2 Мп. Селфи-камера у Reno 5 44-мегапиксельная, 3 Reno 5 Lite 32-мегапиксельная. Работают устройства на операционной системе Android 11 с фирменной оболочкой ColorOS 11.1.

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