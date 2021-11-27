OPPO Reno 6 5G признан смартфоном с лучшим аккумулятором, iPhone 13 Pro Max — на 3 месте
А как выглядит топ-10?
Эксперты DxOMark признали OPPO Reno 6 5G смартфоном с лучшим аккумулятором. Оценка составила 96 баллов. Это больше, чем у Realme GT Neo 2 5G (94 балла) и iPhone 13 Pro Max (89 баллов). Почему?
Во многом благодаря скоростной зарядке SuperVOOC 2.0. От от 0 до 80% смартфон заряжается всего за 22 минуты, до 100% — за 35 минут. 5 минутной зарядки хватит для 10 часов работы устройства.
Поработает устройство при обычном использовании аж 2 дня и 9 часов!
А как выглядит топ-10 устройств с лучшими батареями?
- OPPO Reno 6 5G
- Realme GT Neo 2
- iPhone 13 Pro Max
- OnePlus Nord CE 5G
- Vivo Y72 5G
- Xiaomi 11T
- Samsung Galaxy M51
- Redmi Note 10
- OPPO A74
- Wiko Power U30
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