OPPO Reno 6 5G признан смартфоном с лучшим аккумулятором, iPhone 13 Pro Max — на 3 месте

А как выглядит топ-10?

Эксперты DxOMark признали OPPO Reno 6 5G смартфоном с лучшим аккумулятором. Оценка составила 96 баллов. Это больше, чем у Realme GT Neo 2 5G (94 балла) и iPhone 13 Pro Max (89 баллов). Почему?

Во многом благодаря скоростной зарядке SuperVOOC 2.0. От от 0 до 80% смартфон заряжается всего за 22 минуты, до 100% — за 35 минут. 5 минутной зарядки хватит для 10 часов работы устройства.

Поработает устройство при обычном использовании аж 2 дня и 9 часов!

А как выглядит топ-10 устройств с лучшими батареями?

OPPO Reno 6 5G Realme GT Neo 2 iPhone 13 Pro Max OnePlus Nord CE 5G Vivo Y72 5G Xiaomi 11T Samsung Galaxy M51 Redmi Note 10 OPPO A74 Wiko Power U30

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