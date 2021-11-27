Новости

OPPO Reno 6 5G признан смартфоном с лучшим аккумулятором, iPhone 13 Pro Max — на 3 месте

27 Ноя, 2021

OPPO Reno 6 5G признан смартфоном с лучшим аккумулятором, iPhone 13 Pro Max — на 3 месте

А как выглядит топ-10?

Эксперты DxOMark признали OPPO Reno 6 5G смартфоном с лучшим аккумулятором. Оценка составила 96 баллов. Это больше, чем у Realme GT Neo 2 5G (94 балла) и iPhone 13 Pro Max (89 баллов). Почему?

Во многом благодаря скоростной зарядке SuperVOOC 2.0. От от 0 до 80% смартфон заряжается всего за 22 минуты, до 100% — за 35 минут. 5 минутной зарядки хватит для 10 часов работы устройства.

Поработает устройство при обычном использовании аж 2 дня и 9 часов!

А как выглядит топ-10 устройств с лучшими батареями?

  1. OPPO Reno 6 5G
  2. Realme GT Neo 2
  3. iPhone 13 Pro Max
  4. OnePlus Nord CE 5G
  5. Vivo Y72 5G
  6. Xiaomi 11T
  7. Samsung Galaxy M51
  8. Redmi Note 10
  9. OPPO A74
  10. Wiko Power U30

Полезно знать:

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий