OPPO Reno 6 Lite — характеристики, цена, дата выхода

Среднебюджетный смартфон от OPPO.

Известный инсайдер Эван Бласс опубликован качественный рендер смартфона OPPO Reno 6 Lite. Устройство демонстрируется как спереди, так и сзади. Смартфон пополнит линейку Reno 6 в ближайшем будущем.

На данный момент в мире насчитывается четыре Reno 6: Reno 6 4G, Reno 6 5G, Reno 6 Pro 4G и Reno 6 5G. Reno 6 Lite станет пятым.

Что такое Reno 6 Lite? По сути это тот же OPPO A95 4G, только ребрендированный. Пока что это не точная информация, лишь предположение.

Характеристики

SoC: Snapdragon 662 ;

; Экран: 6,43-дюймовый AMOLED с разрешением Full HD +;

+; Объем ОЗУ: 6 или 8 ГБ;

Основная камера: тройная, главный сенсор на 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп ;

; Селфи-камера: 16 Мп;

Флеш-память: 128 или 256 ГБ;

Аккумулятор: 5000 мА*ч ;

; Быстрая зарядка: 33 Вт ;

; ОС: Android 11 + ColorOS 11.1;

Размеры: 160,3 x 73,8 x 8 мм;

Вес: 175 г;

Встроенный в экран дактилоскопический сканер.

Дата выхода

До конца года. У нас? Будем надеяться, что тоже.

Цена

Дорогим смартфоном не будет. Это среднебюджетная модель. От 17 до 20 тысяч рублей.

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