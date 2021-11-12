OPPO Reno 6 Lite — характеристики, цена, дата выхода
Среднебюджетный смартфон от OPPO.
Известный инсайдер Эван Бласс опубликован качественный рендер смартфона OPPO Reno 6 Lite. Устройство демонстрируется как спереди, так и сзади. Смартфон пополнит линейку Reno 6 в ближайшем будущем.
На данный момент в мире насчитывается четыре Reno 6: Reno 6 4G, Reno 6 5G, Reno 6 Pro 4G и Reno 6 5G. Reno 6 Lite станет пятым.
Что такое Reno 6 Lite? По сути это тот же OPPO A95 4G, только ребрендированный. Пока что это не точная информация, лишь предположение.
Характеристики
- SoC: Snapdragon 662;
- Экран: 6,43-дюймовый AMOLED с разрешением Full HD+;
- Объем ОЗУ: 6 или 8 ГБ;
- Основная камера: тройная, главный сенсор на 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп;
- Селфи-камера: 16 Мп;
- Флеш-память: 128 или 256 ГБ;
- Аккумулятор: 5000 мА*ч;
- Быстрая зарядка: 33 Вт;
- ОС: Android 11 + ColorOS 11.1;
- Размеры: 160,3 x 73,8 x 8 мм;
- Вес: 175 г;
- Встроенный в экран дактилоскопический сканер.
Дата выхода
До конца года. У нас? Будем надеяться, что тоже.
Цена
Дорогим смартфоном не будет. Это среднебюджетная модель. От 17 до 20 тысяч рублей.
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