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OPPO Reno 6 Lite — характеристики, цена, дата выхода

12 Ноя, 2021

OPPO Reno 6 Lite — характеристики, цена, дата выхода

Среднебюджетный смартфон от OPPO.

Известный инсайдер Эван Бласс опубликован качественный рендер смартфона OPPO Reno 6 Lite. Устройство демонстрируется как спереди, так и сзади. Смартфон пополнит линейку Reno 6 в ближайшем будущем.

На данный момент в мире насчитывается четыре Reno 6: Reno 6 4G, Reno 6 5G, Reno 6 Pro 4G и Reno 6 5G. Reno 6 Lite станет пятым.

Что такое Reno 6 Lite? По сути это тот же OPPO A95 4G, только ребрендированный. Пока что это не точная информация, лишь предположение.

Характеристики

  • SoC: Snapdragon 662;
  • Экран: 6,43-дюймовый AMOLED с разрешением Full HD+;
  • Объем ОЗУ: 6 или 8 ГБ;
  • Основная камера: тройная, главный сенсор на 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп;
  • Селфи-камера: 16 Мп;
  • Флеш-память: 128 или 256 ГБ;
  • Аккумулятор: 5000 мА*ч;
  • Быстрая зарядка: 33 Вт;
  • ОС: Android 11 + ColorOS 11.1;
  • Размеры: 160,3 x 73,8 x 8 мм;
  • Вес: 175 г;
  • Встроенный в экран дактилоскопический сканер.

Дата выхода

До конца года. У нас? Будем надеяться, что тоже.

Цена

Дорогим смартфоном не будет. Это среднебюджетная модель. От 17 до 20 тысяч рублей.

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