OPPO Reno 7 — дата выхода, характеристики, цена

Наследник Reno 6.

Хотя до официального запуска серии Reno 7 еще довольно далеко, в сети уже появляется информация об устройстве. Каким будет новое поколение легендарной серии Reno?

Рассказываем.

Дата выхода

Следующий год. Ставим на весну.

Цена

Версия с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ обойдется примерно в 465 долларов. Вариант с 12 ГБ оперативной памяти будет стоит 515 долларов.

Характеристики

SoC: MediaTek Dimensity 920

Дисплей: 6,5 дюймов, OLED, 90 Гц, 10-битный цвет

Флеш-память: 256 ГБ UFS 3.1

ОЗУ: 8/12 ГБ LPDDR4X

Камера: 50+8+2 Мп

Селфи-камера: 32 Мп

Аккумулятор: 4500 мА*ч

Быстрая зарядка: 65 Вт

NFC

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