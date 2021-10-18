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OPPO Reno 7 — дата выхода, характеристики, цена

18 Окт, 2021

OPPO Reno 7 — дата выхода, характеристики, цена

Наследник Reno 6.

Хотя до официального запуска серии Reno 7 еще довольно далеко, в сети уже появляется информация об устройстве. Каким будет новое поколение легендарной серии Reno?

Рассказываем.

Дата выхода

Следующий год. Ставим на весну.

Цена

Версия с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ обойдется примерно в 465 долларов. Вариант с 12 ГБ оперативной памяти будет стоит 515 долларов.

Характеристики

  • SoC: MediaTek Dimensity 920
  • Дисплей: 6,5 дюймов, OLED, 90 Гц, 10-битный цвет
  • Флеш-память: 256 ГБ UFS 3.1
  • ОЗУ: 8/12 ГБ LPDDR4X
  • Камера: 50+8+2 Мп
  • Селфи-камера: 32 Мп
  • Аккумулятор: 4500 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 65 Вт
  • NFC

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