OPPO Reno 7 — дата выхода, характеристики, цена
Наследник Reno 6.
Хотя до официального запуска серии Reno 7 еще довольно далеко, в сети уже появляется информация об устройстве. Каким будет новое поколение легендарной серии Reno?
Рассказываем.
Дата выхода
Следующий год. Ставим на весну.
Цена
Версия с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ обойдется примерно в 465 долларов. Вариант с 12 ГБ оперативной памяти будет стоит 515 долларов.
Характеристики
- SoC: MediaTek Dimensity 920
- Дисплей: 6,5 дюймов, OLED, 90 Гц, 10-битный цвет
- Флеш-память: 256 ГБ UFS 3.1
- ОЗУ: 8/12 ГБ LPDDR4X
- Камера: 50+8+2 Мп
- Селфи-камера: 32 Мп
- Аккумулятор: 4500 мА*ч
- Быстрая зарядка: 65 Вт
- NFC
Полезно знать:
- OPPO Reno6 в России — 64 Мп, 90 Гц, 4310 мА*ч и 33 000 рублей
- Обзор OPPO Reno6: когда новое поколение это не просто слова
- OPPO A54s — 50 Мп, 5000 мА*ч, 6,52 дюйма, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти всего за 200 евро
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.