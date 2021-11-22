OPPO Reno 7 Pro — цена, дата выхода, характеристики

Уже скоро!

Компания OPPO представит смартфоны линейки OPPO Reno 7 уже 25 ноября. Многое о них уже известно. Есть и качественные рендеры. Расскажем, что знаем. А после презентации обновим материал.

Каким будет топовый Reno 7 Pro?

Цена

Рассчитываем на 40-45 тысяч рублей. Точно не дешевле.

Дата выхода

Представят OPPO Reno 7 Pro 25 ноября. Продажи на родине начнутся вскоре. У нас? Ждем зимой.

Характеристики

Дисплей: 6,5 дюйма, OLED, Full HD+, 120 Гц

SoC: Snapdragon 888

ОЗУ: 8 или 12 ГБ

Флеш-память: 256 или 512 ГБ

Аккумулятор: 4500 мА*ч

Быстрая зарядка: 65 Вт

Тыльная камера: 50+64+13 Мп

Селфи-камера: 32 Мп

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