OPPO Reno 7 Pro — цена, дата выхода, характеристики
Уже скоро!
Компания OPPO представит смартфоны линейки OPPO Reno 7 уже 25 ноября. Многое о них уже известно. Есть и качественные рендеры. Расскажем, что знаем. А после презентации обновим материал.
Каким будет топовый Reno 7 Pro?
Цена
Рассчитываем на 40-45 тысяч рублей. Точно не дешевле.
Дата выхода
Представят OPPO Reno 7 Pro 25 ноября. Продажи на родине начнутся вскоре. У нас? Ждем зимой.
Характеристики
- Дисплей: 6,5 дюйма, OLED, Full HD+, 120 Гц
- SoC: Snapdragon 888
- ОЗУ: 8 или 12 ГБ
- Флеш-память: 256 или 512 ГБ
- Аккумулятор: 4500 мА*ч
- Быстрая зарядка: 65 Вт
- Тыльная камера: 50+64+13 Мп
- Селфи-камера: 32 Мп
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