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OPPO Reno 7 SE — недорогой, стильный и с крутой камерой

22 Ноя, 2021

OPPO Reno 7 SE — недорогой, стильный и с крутой камерой

Ждем!

Об OPPO Reno 7 и OPPO Reno 7 Pro мы уже написали. Теперь же расскажем о самой недорогой модели в новой линейке. Речь идет об OPPO Reno 7 SE. Его также представят 25 ноября. Ждать осталось недолго. У нас, к слову, он, вероятно, будет называться OPPO Reno 7 Lite (по аналогии с Reno 6 Lite).

Начнем с цены.

Цена

Сколько? Примерно 30–35 тысяч рублей.

Дата выхода

Презентация состоится в четверг, 25 ноября. Старт продаж в РФ ждем в декабре или январе.

Характеристики

  • Экран: 6,43 дюйма, AMOLED, Full HD+, 90 Гц
  • Чипсет: MediaTek Dimensity 920
  • Оперативная память: 8 или 12 ГБ
  • Накопитель: 128 или 256 ГБ
  • Главная камера: 64+8+2 Мп
  • Фронтальная камера: 16 или 32 Мп
  • Батарея: 4300 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 65 Вт

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