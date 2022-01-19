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OPPO Reno 8: цена, дата выхода, характеристики, рендеры

19 Янв, 2022

OPPO Reno 8: цена, дата выхода, характеристики, рендеры

Смотрим!

OPPO Reno 8 будет представлен в первом полугодии 2022-го, считают инсайдеры. Рендеры уже есть, причем, весьма качественные. А характеристики?

Выясним.

Дата выхода

Вероятно, что смартфоны представят весной.

Цена

Ожидаем порядка 35 000 рублей.

Характеристики

Пока никаких конкретных данных нет, поэтому предположения.

  • SoC: Snapdragon 870
  • Экран: 6,5-дюймовый OLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц
  • ОЗУ: 8 ГБ
  • Флеш-память: до 256 ГБ
  • Аккумулятор: 4000 или 4500 мА*ч
  • Быстрая зарядка: не менее 50 Вт
  • ОС: Android 12

Рендеры от портала Let’s Go Digital.

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