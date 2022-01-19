OPPO Reno 8: цена, дата выхода, характеристики, рендеры
Смотрим!
OPPO Reno 8 будет представлен в первом полугодии 2022-го, считают инсайдеры. Рендеры уже есть, причем, весьма качественные. А характеристики?
Выясним.
Дата выхода
Вероятно, что смартфоны представят весной.
Цена
Ожидаем порядка 35 000 рублей.
Характеристики
Пока никаких конкретных данных нет, поэтому предположения.
- SoC: Snapdragon 870
- Экран: 6,5-дюймовый OLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц
- ОЗУ: 8 ГБ
- Флеш-память: до 256 ГБ
- Аккумулятор: 4000 или 4500 мА*ч
- Быстрая зарядка: не менее 50 Вт
- ОС: Android 12
Рендеры от портала Let’s Go Digital.
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