OPPO Reno6: ​​первые смартфоны с кинематографическим боке

Оригинально.

Техногигант OPPO (в июле, к слову, лидер по продажам смартфонов на территории Китая) в ходе онлайн презентации продемонстрировал технология портретного видео Boke Flare. Не просто на словах и картинках. Были показаны реальные примеры, снятые на девайсы серии OPPO Reno6.

Впервые в смартфонах достигается кинематографическое боке с использованием методов вычислительной фотографии.



Ранее для таких видео требовалось специальное дорогостоящее оборудование и опытный редактор для обработки. Режим портретного видео Bokeh Flare в серии Reno6 позволяет снимать видео боке на профессиональном уровне всего одним нажатием кнопки.

Как это работает?

Серия Reno6 в режиме портретного видео Bokeh Flare использует технологию глубокого обучения для проведения семантического восприятия видео по кадрам, чтобы точно различить объекты и фон.

Система выполняет точную сегментацию людей на 360 градусов в режиме реального времени. Даже в движении!

После сегментации параллельно выполняется рендеринг и оптимизация на уровне пикселей для предметных и фоновых изображений.

Специальная обработка цвета и яркости основного объекта выполняется на уровне пикселей и гарантирует минимальное вмешательство в обработку фона, сохраняя исходный цвет изображения даже при повышении яркости.

Технологии компьютерного зрения используются для выполнения ИИ-размытия, а также корректировки цвета и насыщенности световых пятен на заднем фоне.

Все процессы, связанные с портретным видео Boke Flare могут быть выполнены всего за 10 мс. Такая скорость гарантирует, что пользователи увидят, как кинематографический эффект боке применяется во время записи.

Кроме того, для серии OPPO Reno6 обновили функцию AI Highlight Video. Она позволяет улучшить качество видео ночью на 40,2% по сравнению с Reno5 Pro.

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