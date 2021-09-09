OPPO Reno6 в России — 64 Мп, 90 Гц, 4310 мА*ч и 33 000 рублей
Дождались.
Компания OPPO привезла в Россию смартфон OPPO Reno6, наследника OPPO Reno5, который нам очень понравился. Новинка еще лучше!
Чем интересна данная модель?
- Новый OPPO Reno6 оснащен крутой камерой с невероятным режимом портретной съемки (не только фото, но и видео, а это в смартфонах впервые).
- Девайс обладает стильным дизайном и работает на продвинутом фирменном интерфейсе ColorOS 11.
- Основная камера состоит из четырех модулей, разрешение главного — 64 Мп.
- Селфи-камера 44-мегапиксельная.
- Корпус толщиной всего 7,8 мм. Весит новинка 173 г.
- 6,4-дюймоый 90-герцовый AMOLED-дисплей. Экран сертифицирован SGS Eye Care Display, а это значит, что он безопасен для глаз.
- Внутри находится батарея на 4310 мА*ч. Быстрая 50-ваттная зарядка позволит зарядить смартфон всего за 45 минут.
- Аппаратной основой Reno6 стал чипсет Snapdragon 720G от Qualcomm. Объем ОЗУ равен 8 ГБ, накопителя — 128 ГБ. Оперативную память можно расширить с помощью флеш-памяти.
- Геймерский режим и технология HyperBoost 4.0.
- Имеется функция перевода любой области скриншота (в базе более сотни языков).
- Приложение O Relax позволит пользователю расслабиться с помощью успокаивающих звуков и простых игр.
А цены? Всего 33 000 рублей!
Читаем наш обзор смартфона от Саши Фокина тут.
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