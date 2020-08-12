Интересная разработка.

Китайская компания Oppo запатентовала смартфон с поддержкой беспроводной технологии Li-Fi, которая позволяет передавать данные до 100 раз быстрее по сравнению с Wi-Fi. Об этом сообщили инсайдеры издания Let’s Go Digital.

Технология Li-Fi (Light Fidelity) использует свет для передачи данных. Располагающаяся на источнике сигнала LED-лампа передает данные, испуская высокочастотное мерцание. На устройстве-клиенте располагается специальный фотоэлемент, принимающий мерцание и конвертирующий его в цифровой сигнал.

В патенте Oppo описывается смартфон, оснащенный двумя фотоэлементами, которые используются для передачи высокочастотного мерцания. Один элемент находится на задней поверхности, второй — на верхнем торце корпуса. Такое расположение фотоэлементов выбрано для того, чтобы пользователи не перекрывали сигнал рукой при использовании устройства.

Скорость передачи данных при помощи технологии Li-Fi достигает 20 Гбит/с. Однако у технологии есть ограничения: свет не проходит через стены , а максимальная эффективная дальность передаваемого сигнала составляет 10 метров.

Технология Li-Fi по-прежнему находится в разработке. Ожидается, что применение технологии начнется после того, как стандарт Wi-Fi 6 войдет в массы.

Источник: LGD.

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