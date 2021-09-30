OPPO выпустила новые наушники Enco Buds и Enco Air

Недорогие и классные.

Компания OPPO представила две новые модели беспроводных наушников. Речь идет об Enco Buds и Enco Air. Первые стоят всего 3490 рублей. За вторые просят уже 6490 рублей. Несмотря на довольно низкий ценник, обе модели могут похвастаться стильным дизайном, функцией шумоподавления и качественным звуком.

Подробнее ниже.

Чем хороши OPPO Enco Buds?

8 мм динамики.

Стандарт AAC.

Шумоподавление во время звонков.

Стандарт Bluetooth 5.2. Минимальная задержка звука. Мгновенное подключение к смартфону во время открытия чехла.

Подойдут и для разговоров, и для прослушивания музыки, а также для игр. В игровом режиме задержка составляет всего 80 мс³. Для включения геймерского режима достаточно тапнуть по наушнику три раза.

В комплекте три амбушюра.

Защита от пыли и воды.

Время работы составляет 5 часов. С чехлом же достигает 20 часов. 15 минут зарядки дарят 1 час музыки.

А каковы преимущества недорогих OPPO Enco Air?

Низкий ценник.

12 мм драйвера с композитной титановой диафрагмой.

AAC + SBC.

Работают 24 часа с чехлом.

Первые в мире наушники с сертификатом высокой производительности с низкой задержкой от TUV Rheinland.

Bluetooth 5.2.

Также есть игровой режим.

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