OPPO выпустила новые наушники Enco Buds и Enco Air
Недорогие и классные.
Компания OPPO представила две новые модели беспроводных наушников. Речь идет об Enco Buds и Enco Air. Первые стоят всего 3490 рублей. За вторые просят уже 6490 рублей. Несмотря на довольно низкий ценник, обе модели могут похвастаться стильным дизайном, функцией шумоподавления и качественным звуком.
Подробнее ниже.
Чем хороши OPPO Enco Buds?
- 8 мм динамики.
- Стандарт AAC.
- Шумоподавление во время звонков.
- Стандарт Bluetooth 5.2. Минимальная задержка звука. Мгновенное подключение к смартфону во время открытия чехла.
- Подойдут и для разговоров, и для прослушивания музыки, а также для игр. В игровом режиме задержка составляет всего 80 мс³. Для включения геймерского режима достаточно тапнуть по наушнику три раза.
- В комплекте три амбушюра.
- Защита от пыли и воды.
- Время работы составляет 5 часов. С чехлом же достигает 20 часов. 15 минут зарядки дарят 1 час музыки.
А каковы преимущества недорогих OPPO Enco Air?
- Низкий ценник.
- 12 мм драйвера с композитной титановой диафрагмой.
- AAC + SBC.
- Работают 24 часа с чехлом.
- Первые в мире наушники с сертификатом высокой производительности с низкой задержкой от TUV Rheinland.
- Bluetooth 5.2.
- Также есть игровой режим.
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