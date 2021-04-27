OPPO выпустила смартфоны с зарядкой, которая не бесит
Они уже в России.
OPPO решила побаловать российских поклонников двумя новинками. Покорять наш рынок пришли смартфоны OPPO A54 и OPPO A74.
Устройства стоят внимания. Хотя бы за свои долгоиграющие аккумуляторы. Компания не поскупилась на батареи емкостью 5000 мАч. Такие гарантируют до 2 дней автономной работы.
Кроме того, гаджеты поддерживают быструю зарядку. Мощностью 18 Вт – у OPPO A54. OPPO A54 позволяет надеяться на 33 Вт.
OPPO A54
- Цвета: черный, синий
- Фронтальная камера: 16 МП
- Основная камера: 13 МП + 2 МП + 2 МП
- Процессор: Mediatek Helio P35 с тактовой частотой до 2.3 ГГц
- Батарея: 5000 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт
- Экран: 6,51 дюйма, LCD, 1600 на 720 пикселей
- Память: 4 ГБ ОЗУ, флеш накопитель объемом 64/128 ГБ
- Слоты расширения: 2 nanoSIM + microSD до 256 ГБ
- Система: ColorOS 7.2 на базе Android 11
OPPO A74
- Цвета: черный, синий
- Фронтальная камера: 16 МП
- Основная камера: 48 МП + 2 МП + 2 МП
- Процессор: Qualcomm SnapDragon 662 с тактовой частотой до 2 ГГц
- Батарея: 5000 мАч с быстрой зарядкой на 33 Вт
- Экран: 6,43 дюйма, AMOLED, 2400 на 1080 пикселей
- Память: 4 ГБ ОЗУ, флеш-накопитель объемом 128 ГБ
- Слоты расширения: 2 nanoSIM + microSD до 256 ГБ
- Система: ColorOS 11.1 на базе Android 11
OPPO A54 и OPPO A74 доступны в крупных торговых сетях (включая интернет-магазин OPPO). За младшую модель просят от 14 990 рублей. Цена старшей стартует с отметки 19 990 рублей.
Источник: OPPO
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