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OPPO выпустила смартфоны с зарядкой, которая не бесит

27 Апр, 2021

OPPO выпустила смартфоны с зарядкой, которая не бесит

Они уже в России.

OPPO решила побаловать российских поклонников двумя новинками. Покорять наш рынок пришли смартфоны OPPO A54 и OPPO A74.

OPPO A74

Устройства стоят внимания. Хотя бы за свои долгоиграющие аккумуляторы. Компания не поскупилась на батареи емкостью 5000 мАч. Такие гарантируют до 2 дней автономной работы.

Кроме того, гаджеты поддерживают быструю зарядку. Мощностью 18 Вт – у OPPO A54. OPPO A54 позволяет надеяться на 33 Вт.

OPPO A54

OPPO A54

  • Цвета: черный, синий
  • Фронтальная камера: 16 МП
  • Основная камера: 13 МП + 2 МП + 2 МП
  • Процессор: Mediatek Helio P35 с тактовой частотой до 2.3 ГГц
  • Батарея: 5000 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт
  • Экран: 6,51 дюйма, LCD, 1600 на 720 пикселей
  • Память: 4 ГБ ОЗУ, флеш накопитель объемом 64/128 ГБ
  • Слоты расширения: 2 nanoSIM + microSD до 256 ГБ
  • Система: ColorOS 7.2 на базе Android 11

OPPO A74

OPPO A74

  • Цвета: черный, синий
  • Фронтальная камера: 16 МП
  • Основная камера: 48 МП + 2 МП + 2 МП
  • Процессор: Qualcomm SnapDragon 662 с тактовой частотой до 2 ГГц
  • Батарея: 5000 мАч с быстрой зарядкой на 33 Вт
  • Экран: 6,43 дюйма, AMOLED, 2400 на 1080 пикселей
  • Память: 4 ГБ ОЗУ, флеш-накопитель объемом 128 ГБ
  • Слоты расширения: 2 nanoSIM + microSD до 256 ГБ
  • Система: ColorOS 11.1 на базе Android 11

OPPO A54 и OPPO A74 доступны в крупных торговых сетях (включая интернет-магазин OPPO). За младшую модель просят от 14 990 рублей. Цена старшей стартует с отметки 19 990 рублей.

Источник: OPPO

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