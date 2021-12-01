OPPO выпустит один из первых флагманов на базе топового чипсета Snapdragon 8 Gen 1

Суперсмартфон от OPPO.

Компания OPPO сообщила, что уже работает над новым флагманским смартфоном на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 1, который был официально представлен 1 декабря. Это наследник Snapdragon 888/888+.

Флагман OPPO будет выпущен в первом квартале следующего года. Таким образом, OPPO вместе с Xiaomi (именно Xiaomi 12 станет первым смартфоном на базе новой SoC) и realme (речь о realme GT 2 Pro) войдет в число компаний, планирующих выпускать смартфоны на Snapdragon 8 Gen 1.

Разумеется, гаджет сможет работать в мобильных сетях пятого поколения 5G.

Что касается самого чипсета, то это 4-нанометровая SoC, состоящая из 8-ядерного процесора, мощной графической системы Adreno нового поколения и 5G-модема класса 10 Gigabit. Производительность по сравнению с предшественником выше в среднем на 20%, а энергоэффективность — на 30 %.

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