OPPO Watch 2 представлены официально — потрясающие смарт-часы за $230
OPPO постаралась.
Сегодня в Китае представили умные часы OPPO Watch 2. Сегодня производители зачастую выпускают несколько версий своих смарт-часов, большую и маленькую. OPPO не стала исключением. Пользователям предлагаются модели на 42 и 46 мм.
Чем хороша новинка? Тезисно:
- Большие батареи. Это важно. У компактного варианта внутри аккумулятор на 360 мА*ч. У большой версии — на 510 мА*ч. При обычном режиме использования хватит на 2,5 и 4 дня соответственно. Замечательно!
- Классный AMOLED-экраны, 1,75- и 1,91-дюймовый.
- Всевозможные датчики. Самое важное — часы следят за сердечным ритмом, измеряют уровень сахара в крови, а также определяют содержание кислорода.
- Сверхскоростная зарядка. У OPPO с этим все круто. 10 минут зарядки обеспечат вам 24 часа пользования OPPO Watch 2.
- Ценник от $230 до $310. У нас? Вероятно минимальная цена будет на уровне около 20 000 рублей. Ждем.
В общем, достойный конкурент Apple Watch SE.
Почитать еще:
- 5 лучших смарт-часов в мире — изумительно умны
- OPPO изучает мобильный интернет 6G — будущее уже рядом!
- OPPO выпустила смартфоны с зарядкой, которая не бесит
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.