OPPO Watch 2 представлены официально — потрясающие смарт-часы за $230

OPPO постаралась.

Сегодня в Китае представили умные часы OPPO Watch 2. Сегодня производители зачастую выпускают несколько версий своих смарт-часов, большую и маленькую. OPPO не стала исключением. Пользователям предлагаются модели на 42 и 46 мм.

Чем хороша новинка? Тезисно:

Большие батареи . Это важно. У компактного варианта внутри аккумулятор на 360 мА*ч. У большой версии — на 510 мА*ч. При обычном режиме использования хватит на 2,5 и 4 дня соответственно. Замечательно!

. Это важно. У компактного варианта внутри аккумулятор на 360 мА*ч. У большой версии — на 510 мА*ч. При обычном режиме использования хватит на 2,5 и 4 дня соответственно. Замечательно! Классный AMOLED-экраны , 1,75- и 1,91-дюймовый.

, 1,75- и 1,91-дюймовый. Всевозможные датчики . Самое важное — часы следят за сердечным ритмом, измеряют уровень сахара в крови, а также определяют содержание кислорода.

. Самое важное — часы следят за сердечным ритмом, измеряют уровень сахара в крови, а также определяют содержание кислорода. Сверхскоростная зарядка . У OPPO с этим все круто. 10 минут зарядки обеспечат вам 24 часа пользования OPPO Watch 2.

. У OPPO с этим все круто. 10 минут зарядки обеспечат вам 24 часа пользования OPPO Watch 2. Ценник от $230 до $310 . У нас? Вероятно минимальная цена будет на уровне около 20 000 рублей. Ждем.

В общем, достойный конкурент Apple Watch SE.

Почитать еще:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)