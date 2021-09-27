OPPO Watch Free — крутые смарт-часы за $85

Весят всего 33 г!

OPPO представила весьма необычные смарт-часы OPPO Watch Free, которые стоят всего $85. Кроме того, они максимально легкие и компактные. Весит новинка 33 г, а габариты составляет 46 на 29,7 на 10,6 мм. Еще один большой плюс — автономность. Работают на полном заряде они аж две недели!

При этом у Watch Free есть весь функционал взрослых смарт-часов. Тут и сенсор сердечного ритма, и датчик кислорода для проверки сатурации, и более сотни разнообразных режимов тренировок.

А еще у новинки 1,64-дюймовый AMOLED-экран. Часы защищены от воды (5ATM).

Наконец, функция мониторинга сна изучает организма перед засыпанием, во время разных фаз сна и уже после того, как Вы проснулись. Часы следят за движением глаз, сатурацией, ЧСС, фиксируют храп! Все это анализируется и впоследствии пользователь получает рекомендации, как улучшить сон.

Ждем в России!

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