OPPO Watch Free — крутые смарт-часы за $85
Весят всего 33 г!
OPPO представила весьма необычные смарт-часы OPPO Watch Free, которые стоят всего $85. Кроме того, они максимально легкие и компактные. Весит новинка 33 г, а габариты составляет 46 на 29,7 на 10,6 мм. Еще один большой плюс — автономность. Работают на полном заряде они аж две недели!
При этом у Watch Free есть весь функционал взрослых смарт-часов. Тут и сенсор сердечного ритма, и датчик кислорода для проверки сатурации, и более сотни разнообразных режимов тренировок.
А еще у новинки 1,64-дюймовый AMOLED-экран. Часы защищены от воды (5ATM).
Наконец, функция мониторинга сна изучает организма перед засыпанием, во время разных фаз сна и уже после того, как Вы проснулись. Часы следят за движением глаз, сатурацией, ЧСС, фиксируют храп! Все это анализируется и впоследствии пользователь получает рекомендации, как улучшить сон.
Ждем в России!
Полезное на Блохе:
- OPPO K9 Pro 5G — AMOLED, 120 Гц, 64 Мп, 4500 мА*ч, 60 Вт
- OPPO Find X3 Pro Photographer Edition — топовый камерофон от OPPO
- Обзор OPPO Reno6: когда новое поколение – это не просто слова
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.