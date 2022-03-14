OPPO за экологию: последние достижения в этой сфере

Интересно.

Китайская компания OPPO рассказала, чего достигла на экологическом поприще за 2021 год. Отчет представлен перед выставкой MWC 2022.

Что старается сделать OPPO, чтобы сохранить мать всех людей, природу? Следовать принципу 3R+1D. Что это? А вот:

Снижение веса коробок с девайсами;

При создании устройств и упаковок используются перерабатываемый материал. Также стараются брать биоразлагаемые вещества;

Если сравнить с 2019-м годом, то в Европе OPPO снизили использование пластика в упаковках своей продукции аж на 95%;

Там, где пластик необходим, стали использовать особый биоразлагаемый пластик из полимолочной кислоты;

45% коробок для смартфонов в 2021 году делалось из переработанных материалов.

Что делает компания, чтобы повысить срок работы своих гаджетов? Использует фирменную технологию Battery Health Engine, повышающую время работы батарей. Даже через 1,6 тысячи циклов зарядки аккумулятор сохраняет около 80% от изначальной емкости.

Также OPPO привержена принципу умной утилизации устройств. И в Китае, и в других странах производитель предлагает гибкую программу трейд-ина. Сданные гаджеты идут в переработку, а затем используются при создании новых. Так, в КНР OPPO таким образом дала вторую жизнь более чем 1 200 000 смартфонов! А в Европе компания поддерживает местные компании по переработке отходов, принимает участие в программе Green Dot.

Также OPPO подключилась к схеме маркировки Eco Rating.

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