OPPO запускает глобальную версию ColorOS 12

На базе Android 12.

Компания OPPO представила глобальную версию своей фирменной прошивки ColorOS 12, работающей на базе операционной системы Android 12. Главные нововведения — более удобный интерфейс и высокая производительность.

Сначала ColorOS 12 заработает на OPPO Find X3 Pro в Индонезии, Таиланде и Малайзии. Затем прошивка будет постепенно появляться и на других смартфонах в разных странах.

Главные нововведения опишем тезисно.

При создании ColorOS 12 дизайнеры вдохновлялись идеей бесконечности . В результате у них получился максимально плавный, интуитивный интерфейс, который адаптирован сразу для всех людей мира, вне зависимости от языка и культуры.

. В результате у них получился максимально плавный, интуитивный интерфейс, который адаптирован сразу для всех людей мира, вне зависимости от языка и культуры. Удобство тут сочетается с высокой скоростью работы . ColorOS 12 лишена задержек и подвисаний даже тогда, когда вы долго пользуетесь смартфоном и открываете сразу десятки приложений. Используется гибкая система распределение ресурсов, направленная на борьбу со старением (или, говоря языком инженеров, фрагментацией). Скорость старения в ColorOS 12 снижена на 2,75% за 3 года.

. ColorOS 12 лишена задержек и подвисаний даже тогда, когда вы долго пользуетесь смартфоном и открываете сразу десятки приложений. Используется гибкая система распределение ресурсов, направленная на борьбу со старением (или, говоря языком инженеров, фрагментацией). Скорость старения в ColorOS 12 снижена на 2,75% за 3 года. ColorOS 12 потребляет на 30% меньше памяти и на 20% меньше энергии , чем прошлая версия.

, чем прошлая версия. Движок Quantum Animation Engine получил более 300 анимаций для имитации физического закона сопротивления, инерции, отскока, что позволяет ОС быть плавной и понятной.

для имитации физического закона сопротивления, инерции, отскока, что позволяет ОС быть плавной и понятной. Используется переводчик с управлением жестами на базе Google Lens .

. Есть многозадачный режим Flex Drop, а также Phone Manager.

Конечно же, в OPPO не забыли о конфиденциальности . Все наработки Android 12 учтены и получили дальнейшее развитие. Системы Private System и Private Safe позаботятся о сохранности вашей информации, а приложение App Lock способно блокировать те или иные программы. У OPPO есть сертификаты от таких организация, как ePrivacy и ISO27001. А еще компания привлекает стороннего супервайзера в области безопасности.

. Все наработки Android 12 учтены и получили дальнейшее развитие. Системы Private System и Private Safe позаботятся о сохранности вашей информации, а приложение App Lock способно блокировать те или иные программы. У OPPO есть сертификаты от таких организация, как ePrivacy и ISO27001. А еще компания привлекает стороннего супервайзера в области безопасности. ColorOS 12 также стала более удобной для разработчиков ПО, благодаря новым пакетам SDK, включая инструментарии для камер (вроде стабилизации видеосъемки Ultra Steady Video, HDR и прочие).

До ColorOS 12 будет обновлено более 110 смартфонов OPPO с пользовательской базой порядка 150 млн человек.

К слову, мы изучали ColorOS 11 и пришли к выводу, что это одна из самых лучших прошивок на базе Android 11. У OPPO чуть ли не лучший софт среди производителей смартфонов из Китая. И это позволяет, например, достичь невиданного качества съемки фото даже на не самые продвинутые мобильные камеры.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)