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OPPO запускает глобальную версию ColorOS 12

11 Окт, 2021

OPPO запускает глобальную версию ColorOS 12

На базе Android 12.

Компания OPPO представила глобальную версию своей фирменной прошивки ColorOS 12, работающей на базе операционной системы Android 12. Главные нововведения — более удобный интерфейс и высокая производительность.

Сначала ColorOS 12 заработает на OPPO Find X3 Pro в Индонезии, Таиланде и Малайзии. Затем прошивка будет постепенно появляться и на других смартфонах в разных странах.

Главные нововведения опишем тезисно.

  • При создании ColorOS 12 дизайнеры вдохновлялись идеей бесконечности. В результате у них получился максимально плавный, интуитивный интерфейс, который адаптирован сразу для всех людей мира, вне зависимости от языка и культуры.
  • Удобство тут сочетается с высокой скоростью работы. ColorOS 12 лишена задержек и подвисаний даже тогда, когда вы долго пользуетесь смартфоном и открываете сразу десятки приложений. Используется гибкая система распределение ресурсов, направленная на борьбу со старением (или, говоря языком инженеров, фрагментацией). Скорость старения в ColorOS 12 снижена на 2,75% за 3 года.
  • ColorOS 12 потребляет на 30% меньше памяти и на 20% меньше энергии, чем прошлая версия.
  • Движок Quantum Animation Engine получил более 300 анимаций для имитации физического закона сопротивления, инерции, отскока, что позволяет ОС быть плавной и понятной.
  • Используется переводчик с управлением жестами на базе Google Lens.
  • Есть многозадачный режим Flex Drop, а также Phone Manager.
  • Конечно же, в OPPO не забыли о конфиденциальности. Все наработки Android 12 учтены и получили дальнейшее развитие. Системы Private System и Private Safe позаботятся о сохранности вашей информации, а приложение App Lock способно блокировать те или иные программы. У OPPO есть сертификаты от таких организация, как ePrivacy и ISO27001. А еще компания привлекает стороннего супервайзера в области безопасности.
  • ColorOS 12 также стала более удобной для разработчиков ПО, благодаря новым пакетам SDK, включая инструментарии для камер (вроде стабилизации видеосъемки Ultra Steady Video, HDR и прочие).

До ColorOS 12 будет обновлено более 110 смартфонов OPPO с пользовательской базой порядка 150 млн человек.

К слову, мы изучали ColorOS 11 и пришли к выводу, что это одна из самых лучших прошивок на базе Android 11. У OPPO чуть ли не лучший софт среди производителей смартфонов из Китая. И это позволяет, например, достичь невиданного качества съемки фото даже на не самые продвинутые мобильные камеры.

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