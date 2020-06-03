Определены самые «живучие» смартфоны

Внезапно, но тут нет Xiaomi.

Время автономной работы — один из основных критериев при выборе смартфона. Производители увеличивают время работы смартфонов без подзарядки с каждым новым поколением, стараясь по возможности опережать конкурентов. Какой из современных флагманских смартфонов самый «живучий»? Специалисты издания PhoneArena задались этим вопросом, провели ряд тестов и выяснили, какой смартфон работает дольше всего.

В тестировании PhoneArena участвовали актуальные смартфоны компаний Apple, Samsung, LG, OnePlus, Huawei и других брендов. В рамках тестов на устройствах запускались различные задачи, наиболее требовательные к ресурсам. Каждое устройство было одинаково настроено: яркость выставлена на идентичный уровень, частота обновления экрана установлена на 60 Гц.

В первом тесте смартфоны серфили интернет. Дольше всех продержался iPhone 11 Pro Max, сумевший проработать 12 часов 54 минуты. Следом за ним финишировали флагманские смартфоны Samsung: Galaxy S20+ (12 часов 40 минут) и Galaxy S20 Ultra 5G (12 часов 23 минуты).

Во втором тесте на смартфонах непрерывно воспроизводилось видео с YouTube. Медленнее всех разрядился смартфон LG G8X, проработав 11 часов 10 минут. Вторую и третью строчку с заметным отставанием заняли Galaxy S20 Ultra 5G (10 часов 29 минут) и Galaxy S20 (10 часов 20 минут). Примечательно, что идущие ниже смартфоны имели еще более крупное отставание. Расположившийся на четвертом месте Galaxy S20+ проработал 9 часов 53 минуты. Замкнувший пятерку OnePlus 8 — 9 часов 37 минут.

В заключительном тесте на смартфонах запускались игры. В игровом режиме дольше всех проработал OnePlus 8 Pro — 10 часов 33 минуты. На второй строчке расположился OnePlus 8 — 10 часов 16 минут. Тройку замкнул Samsung Galaxy S20 Ultra 5G — 9 часов 12 минут.

Тестирования показали, что самые «живучие» смартфоны прямо сейчас это: OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, Samsung Galaxy S20+ и Samsung Galaxy S20 Ultra 5G. iPhone 11 Pro Max отлично показал себя при серфинге, но в других тестах разрядился заметно быстрее своих оппонентов.

Источник: PA.

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