Опубликован график выхода MIUI 13 для смартфонов Xiaomi и Redmi в России

Наконец-то!

Официальное российское представительство Xiaomi определилось с планами выпуска эксклюзивного интерфейса MIUI 13 для смартфонов под брендами Xiaomi и Redmi на территории РФ.

В первом квартале текущего года обновление стоит ожидать владельцам следующих смартфонов:

А еще обновление прилетит для владельцев планшета Xiaomi Pad 5. О дальнейших планах распространения MIUI 13 расскажут позже.

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