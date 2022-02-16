Опубликован график выхода MIUI 13 для смартфонов Xiaomi и Redmi в России
Наконец-то!
Официальное российское представительство Xiaomi определилось с планами выпуска эксклюзивного интерфейса MIUI 13 для смартфонов под брендами Xiaomi и Redmi на территории РФ.
В первом квартале текущего года обновление стоит ожидать владельцам следующих смартфонов:
- Флагман прошлого года (по крайней мере, на российском рынке) Xiaomi Mi 11;
- Отличные среднебюджетники Xiaomi 11T и Xiaomi 11T Pro;
- Своего рода убийца флагманов Xiaomi 11 Lite 5G NE;
- Xiaomi Mi 11 Lite и Xiaomi Mi 11 Lite 5G.
- Суперхиты продаж Redmi Note 10/Note 10 Pro;
- Бюджетный бестселлер Redmi 10;
- Неожиданно, но Redmi Note 8 (2021) тоже в списке.
А еще обновление прилетит для владельцев планшета Xiaomi Pad 5. О дальнейших планах распространения MIUI 13 расскажут позже.
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