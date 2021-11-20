Опубликован первый рендер Apple Watch Series 8 — такие же, как Series 7

Умные часы от Apple изменятся. Их дизайн — нет.

Известный инсайдер опубликовал качественный рендер умных часов Apple Watch Series 7. Изображение создано на основе утечек, появившихся в сети ранее. Кроме того, сетевой аналитик, нарисовавший устройства, утверждает, что видел чертежи. Судя по всему, революции ждать не следует. Выглядят смарт-часы также, как и Series 7. А значит — как Series 3, 4, 5 и 6…

Что нового? Иная решетка динамика, теперь она двойная. И, собственно, все.

Надеемся на технические нововведения. Например, на появление неинвазивного глюкометра.

Что интересного еще?

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)