Опубликован список смартфонов со 120 Гц экранами. iPhone 12 Pro в нем нет

И это странно.



Инсайдер Росс Янг опубликовал список смартфонов, которые выйдут в 2020 году и получат экраны с частотой обновления 120 Гц. В списке оказались смартфоны всех ведущих производителей, кроме Apple.

Согласно обнародованным данным, в 2020 году выйдет более 30 смартфонов со 120-герцовыми экранами. Среди ожидаемых новинок: ASUS ROG Phone 3, Google Pixel 5, OnePlus 8 Pro, Samsung Galaxy Note20+, Xiaomi Mi 10T Pro и другие смартфоны.

По информации Янга, ни один из новых смартфонов Apple не будет иметь экран с повышенной частотой обновления. Компания выпустит первый смартфон со 120 Гц экраном только в 2021 году, отметил специалист.

Ранее несколько инсайдеров сообщали, что Apple оснастит iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max OLED-экранами с частотой обновления 120 Гц. Об этом заявляли в том числе авторитетные инсайдеры Макс Вайнбах и Джон Проссер, которые за последние годы сделали ряд достоверных утечек в отношении новых продуктов Apple.

Источник: Twitter.

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