ТОП 10 смартфонов, которыми пользователи довольны больше всего

По версии AnTuTu.

Бенчмарк AnTuTu опубликовал ежемесячный рейтинг смартфонов. В ТОП вошли модели на базе Android, набравшие самые высокие баллы в феврале 2021 года.

Оценивался такой показатель, как удовлетворенность пользователей. Кто занял первое место? Лидером стал Huawei Mate 40, покоривший планку в 98,13%.

На второй позиции – Meizu 17 Pro, возглавлявший январский ТОП. Замыкает тройку Honor 30 Pro+.

На четвертой и пятой строчке – Samsung Galaxy S20 Ultra и Meizu 17 соответственно. Также в десятке присутствуют:

Motorola Edge S

Vivo X50 Pro+

Huawei Mate 30 5G

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

iQOO 5 Pro

Источник: antutu.com

Читайте также:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)