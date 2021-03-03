ТОП 10 смартфонов, которыми пользователи довольны больше всего
По версии AnTuTu.
Бенчмарк AnTuTu опубликовал ежемесячный рейтинг смартфонов. В ТОП вошли модели на базе Android, набравшие самые высокие баллы в феврале 2021 года.
Оценивался такой показатель, как удовлетворенность пользователей. Кто занял первое место? Лидером стал Huawei Mate 40, покоривший планку в 98,13%.
На второй позиции – Meizu 17 Pro, возглавлявший январский ТОП. Замыкает тройку Honor 30 Pro+.
На четвертой и пятой строчке – Samsung Galaxy S20 Ultra и Meizu 17 соответственно. Также в десятке присутствуют:
- Motorola Edge S
- Vivo X50 Pro+
- Huawei Mate 30 5G
- Samsung Galaxy S21 Ultra 5G
- iQOO 5 Pro
Источник: antutu.com
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