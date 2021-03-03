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ТОП 10 смартфонов, которыми пользователи довольны больше всего

3 Мар, 2021

ТОП 10 смартфонов, которыми пользователи довольны больше всего

По версии AnTuTu.

Бенчмарк AnTuTu опубликовал ежемесячный рейтинг смартфонов. В ТОП вошли модели на базе Android, набравшие самые высокие баллы в феврале 2021 года.

Оценивался такой показатель, как удовлетворенность пользователей. Кто занял первое место? Лидером стал Huawei Mate 40, покоривший планку в 98,13%.

Huawei Mate 40

На второй позиции – Meizu 17 Pro, возглавлявший январский ТОП. Замыкает тройку Honor 30 Pro+.

На четвертой и пятой строчке – Samsung Galaxy S20 Ultra и Meizu 17 соответственно. Также в десятке присутствуют:

  • Motorola Edge S
  • Vivo X50 Pro+
  • Huawei Mate 30 5G
  • Samsung Galaxy S21 Ultra 5G
  • iQOO 5 Pro

Источник: antutu.com

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