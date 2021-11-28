Опубликовано видео с распаковкой HONOR 60
Совсем скоро!
Пользователь опубликовал видео с распаковкой смартфона HONOR 60. Речь идет о базовой модели в расцветке звездного неба.
Презентация смартфонов линейки HONOR 60, напомним, запланирована на 1 декабря. В этот день представят простой HONOR 60, продвинутый HONOR 60 Pro и, вероятно, недорогой HONOR 60 Lite.
Автор ролика демонстрирует и сам девайс, и содержимое коробки.
Смартфон выглядит почти точь-в-точь, как HONOR 50. Но характеристики, очевидно, будут более продвинутыми. Камеру, вероятно, научат снимать еще лучше.
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