Опубликованы фото прозрачного прототипа AirPods — жаль, что в серию не пошло

Выглядят наушники изумительно.

Знаменитый коллекционер редких прототипов устройств Apple Джулио Зампетти опубликовал реальное фото редкого прототипа беспроводных наушников AirPods. Они отличаются прозрачным корпусом.

Всю начинку видно благодаря использованию полупрозрачного пластика.

К слову, такие прозрачные прототипы не редкость. Многие производители используют аналогичное решение для того, чтобы на стадии производства инженеры могли оценить, как компоненты располагаются внутри тех или иных девайсов.

Но смотрятся AirPods в данном исполнении очень круто. Фанаты техники Apple наверняка не отказались бы от возможности приобрести такой девайс.

О других прототипах читаем ниже:

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