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Опубликованы фотографии настоящего восхода Луны с МКС

1 Дек, 2020

Опубликованы фотографии настоящего восхода Луны с МКС

Действительно красиво.

64-му экипажу на МКС крупно повезло. У них в команде настоящий фотограф. Он делает прекрасные снимки Земли, а вот его фотоработы с «восходом» Луны. Приятного просмотра.

Луна с МКС

МКС находится на расстоянии более 402 км на Землёй. И оттуда японский астронавт сделал эти замечательные кадры. Для фотографий он использовал Nikon D5. А находился в специальном куполе с семью окнами. Вообще он нужен для контроля приближающихся для стыковки модулей, но как фотостудия тоже пригодился. За фотоотчётом с МКС можно следить в Твитттере Соичи Ногучи. Подписывайтесь за него и на Блоху.

Кстати, это не единственная фотокамера на борту в космонавтов. Ещё есть Sony A7S II. Примечательно, что она прикреплена снаружи станции.

Вот вам ещё пару статей про Луну: про опасность Луны и про 4G на Луне.

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