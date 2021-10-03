Опубликованы первые «живые» фото Apple Watch Series 7

Смотрим.

Портал MacRumors опубликовал первые реальные фотографии умных часов Apple Watch Series 7. По слухам, смарт-часы поступят в продажу в середине октября. Предзаказы стартуют 8 октября.

Откуда снимки? Утверждается, что они были опубликованы в группе фанатов Apple Watch в социальной сети Facebook. Якобы их сделал человек, работающий на перевозчика, во время тестирования девайсов. Фото из соц. сети быстро удалили. Но Интернет помнит все, так что вот они, перед вами.

Ранее реальных фото Apple Watch Series 7 в сети не публиковалось. Судя по изображению выше, размер дисплея у них и правда огромный. Выглядит даже несколько нелепо. Возможно, впрочем, ракурс неудачный.

Почитаем на Блохе:

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