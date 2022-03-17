Опубликованы рендеры iPhone 14 Pro — челки нет, но есть два выреза

Это CAD-рендеры.

Появились CAD-изображения Айфон 14 Про. Опубликованы они на портале 91Mobiles. Судя по всему, примерно так и будет выглядеть девайс.

Что нового? Все внешние нововведения впереди. Нет большой челки. Но есть два выреза. Один меньше, под селфи-камеру, другой большой, под Face ID.

А сзади? Такой же, как Айфон 12 Про и Айфон 13 Про. Очевидно, что Айфон 14 Про Макс окажется таким же. А Айфон 14 и Айфон 14 Макс, вероятно, сохранят традиционную челку с датчиками Face ID и селфи-камерой.

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