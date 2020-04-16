Опубликованы шикарные обои с iPhone SE (2020). Качаем!
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Вместе с анонсом долгожданного iPhone SE (2020) компания Apple представила серию новых обоев для новинки. Уже сегодня они были опубликованы для общедоступного доступа в высоком качестве. Скачать и установить классные обои с iPhone SE (2020) любой желающий может уже сейчас.
Каждый новый фон главного экрана выполнен в двух стилях: для светлой и темной темы. Таким образом, использовать обои можно вне зависимости от того, какую тему интерфейса вы предпочитаете устанавливать.
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Напомним, что iPhone SE (2020) станет доступен для предварительного заказа 23 апреля. Официальный старт продаж смартфона состоится 24 апреля.
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