Опубликованы ВСЕ обои из MIUI 12 (скачать)

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В Сети были опубликованы все обои из анонсированной 27 апреля программной оболочки MIUI 12. Мы собрали почти 30 новых качественных изображений в рамках одной публикации. Они подойдут для установки на любые смартфоны.

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Сразу после анонса MIUI 12 компания Xiaomi запустила первую бета-версию оболочки для ранее зарегистрированных пользователей. Финальная версия прошивка выйдет в конце июня.

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