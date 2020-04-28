Новости

Опубликованы ВСЕ обои из MIUI 12 (скачать)

28 Апр, 2020

Опубликованы ВСЕ обои из MIUI 12 (скачать)

Прямые ссылки.

В Сети были опубликованы все обои из анонсированной 27 апреля программной оболочки MIUI 12. Мы собрали почти 30 новых качественных изображений в рамках одной публикации. Они подойдут для установки на любые смартфоны.

Скачать в максимальном качестве.

Скачать в максимальном качестве.

Скачать в максимальном качестве.

Скачать в максимальном качестве.

Скачать в максимальном качестве.

Скачать в максимальном качестве.

Скачать в максимальном качестве.

Скачать в максимальном качестве.

Скачать в максимальном качестве.

Скачать в максимальном качестве.

Скачать в максимальном качестве.

Скачать в максимальном качестве.

Скачать в максимальном качестве.

Скачать в максимальном качестве.

Скачать в максимальном качестве.

Скачать в максимальном качестве.

Скачать в максимальном качестве.

Скачать в максимальном качестве.

Скачать в максимальном качестве.

Скачать в максимальном качестве.

Скачать в максимальном качестве.

Скачать в максимальном качестве.

Скачать в максимальном качестве.

Скачать в максимальном качестве.

Скачать в максимальном качестве.

Скачать в максимальном качестве.

Скачать в максимальном качестве.

Скачать в максимальном качестве.

Скачать в максимальном качестве.

Сразу после анонса MIUI 12 компания Xiaomi запустила первую бета-версию оболочки для ранее зарегистрированных пользователей. Финальная версия прошивка выйдет в конце июня.

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:




Добавить комментарий

Top 5 movies

Где выгодно купить