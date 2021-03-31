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Опять складка на экране? Рассказываем, каким получился первый складной смартфон Xiaomi

31 Мар, 2021

Опять складка на экране? Рассказываем, каким получился первый складной смартфон Xiaomi

Знакомимся с новейшим Mi MIX FOLD.

Весенняя презентация Xiaomi растянулась на 2 дня. Столько компания представила новинок. Звезда вчерашнего мероприятия – гибкий смартфон Mi MIX FOLD.

Точнее – складной. Его можно сложить пополам – как книжку. В разложенном виде он напоминает 8,01-дюймовый планшет.

Опять складка на экране? Рассказываем, каким получился первый складной смартфон Xiaomi

В сети уже есть живые фото. К сожалению – Xiaomi не сумела избавиться от складки на дисплее. Она хорошо заметна – в этом плане магии не произошло. Впрочем, у конкурентов дела не лучше.

Лишь бы не ломалось. На вид – шарнирное соединение надежное. Конструкция должна выдержать миллион циклов складывания и раскладывания.

Опять складка на экране? Рассказываем, каким получился первый складной смартфон Xiaomi

Внутренний экран имеет разрешение 2480 на 1860 пикселей и соотношение сторон 4:3.

Также телефон оснащен внешней 6,52-дюймовой панелью. Ее характеристики скромнее – 2520 на 820 точек.

Опять складка на экране? Рассказываем, каким получился первый складной смартфон Xiaomi

За производительность переживать не придется. Mi MIX FOLD укомплектован мощным процессором Snapdragon 888. Кроме того, радует наличие емкого аккумулятора на 5020 мАч с быстрой 67-ваттной зарядкой.

Снимает гаджет отлично – благодаря тройной основной камере: 108 МП + 13 МП + 8 МП.

Опять складка на экране? Рассказываем, каким получился первый складной смартфон Xiaomi

Звук панорамный – по словам самой Xiaomi. Он реализован с помощью 4 динамиков Harman Kardon.

Цены стартуют с отметки в 9999 юаней (примерно $1521). Взамен вас ждет младшая версия Mi MIX FOLD с 12 ГБ оперативной памяти.

Опять складка на экране? Рассказываем, каким получился первый складной смартфон Xiaomi

Керамический вариант с 16 ГБ ОЗУ обойдется дороже. Придется выложить 12 999 юаней (около 1978 американских долларов).

Доставлять заказы Xiaomi начнет с 16 апреля.

Источник: theverge.com

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