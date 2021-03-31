Опять складка на экране? Рассказываем, каким получился первый складной смартфон Xiaomi

Знакомимся с новейшим Mi MIX FOLD.

Весенняя презентация Xiaomi растянулась на 2 дня. Столько компания представила новинок. Звезда вчерашнего мероприятия – гибкий смартфон Mi MIX FOLD.

Точнее – складной. Его можно сложить пополам – как книжку. В разложенном виде он напоминает 8,01-дюймовый планшет.

В сети уже есть живые фото. К сожалению – Xiaomi не сумела избавиться от складки на дисплее. Она хорошо заметна – в этом плане магии не произошло. Впрочем, у конкурентов дела не лучше.

Лишь бы не ломалось. На вид – шарнирное соединение надежное. Конструкция должна выдержать миллион циклов складывания и раскладывания.

Внутренний экран имеет разрешение 2480 на 1860 пикселей и соотношение сторон 4:3.

Также телефон оснащен внешней 6,52-дюймовой панелью. Ее характеристики скромнее – 2520 на 820 точек.

За производительность переживать не придется. Mi MIX FOLD укомплектован мощным процессором Snapdragon 888. Кроме того, радует наличие емкого аккумулятора на 5020 мАч с быстрой 67-ваттной зарядкой.

Снимает гаджет отлично – благодаря тройной основной камере: 108 МП + 13 МП + 8 МП.

Звук панорамный – по словам самой Xiaomi. Он реализован с помощью 4 динамиков Harman Kardon.

Цены стартуют с отметки в 9999 юаней (примерно $1521). Взамен вас ждет младшая версия Mi MIX FOLD с 12 ГБ оперативной памяти.

Керамический вариант с 16 ГБ ОЗУ обойдется дороже. Придется выложить 12 999 юаней (около 1978 американских долларов).

Доставлять заказы Xiaomi начнет с 16 апреля.

Источник: theverge.com

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