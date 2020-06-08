Оригинальные чехлы для iPhone резко упали в цене после выхода новых

Минимальная цена – смешные 500 рублей.

Apple выпустила новую летнюю серию чехлов для iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Аксессуары уже доступны для покупки в интернет-магазине компании. Вместе с этим оригинальные чехлы для iPhone из предыдущих коллекций заметно упали в цене у ряда ритейлеров.

Цены на чехлы для iPhone снизили «Билайн», «Связной», «М.Видео» и другие ритейлеры. По состоянию на начало июня у авторизованных ритейлеров Apple в России произошло снижение цен на оригинальные чехлы для iPhone до 3 500 рублей. Сильнее всего подешевели чехлы для iPhone 7 и iPhone 8, которых в продаже остается меньше всего. Среди представленных моделей есть варианты за рекордно низкие для чехлов Apple 500 рублей.

Впрочем, чехлы для других моделей тоже становятся куда более доступными. Выделить можно снижение стоимости кожаного чехла Apple Leather Folio, который обрушился в цене сразу на 3 500 рублей.

Все чехлы со скидками у перечисленных ритейлеров доступны по следующим ссылкам:

Что касается новых чехлов Apple для смартфонов из линейки iPhone 11, то они уже поступили в продажу на сайте компании по цене 3 349 рублей. Новые чехлы вышли в трех цветах: синий лен, морская пена и оранжевый витамин.

Источник: Bloha.ru, Apple.

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