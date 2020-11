Осеннее преимущество — Windows 10 и Office 2019 идут со скидкой

Скидки в 16% на Windows и Office по нашему промокоду.

Чтобы скрасить осенние пасмурные деньки в интернет-магазине VIPkeysale началась распродажа официальных лицензий Windows 10 Pro OEM, Home (OEM, Scan), Windows 10 Pro на 2 компьютера и Windows 10 Enterprise Edition LTSC (корпоративная версия с максимально возможным сроком поддержки), а также офисного пакета Office 2019 Home and Student, Professional Plus и Office 2016 Professional Plus. Скидки также действуют на комплект Windows 10 Pro + Office 2019 Pro и на пакет Windows 10 Pro + Office 2016 Pro.

Скидку не назовешь фантастической, но она — реальная. Дается при использовании промокода «loha». Да-да, не «bloha», а «loha».

Вот на что есть скидки

Windows 10

Windows 10 «Профессиональный» OEM — 1214 рублей (с промо-кодом «loha» цена 1020 рублей).

Windows 10 «Домашний» OEM — 1300 рублей (с промокодом «loha» цена 1092 рубля).

Office

Office 2019 «Профессиональный Плюс» — 4444 рубля (с промокодом «loha» цена 3733 рубля).

Office 2016 «Профессиональный Плюс» — 4088 рублей (с промокодом «loha» цена 3434 рубля).

Наборы Windows + Office

Windows 10 «Профессиональный» OEM + Office 2019 «Профессиональный Плюс» — 4454 рубля (с промокодом «loha» цена 3742 рубля).

Windows 10 «Профессиональный» + Office 2016 «Профессиональный Плюс» — 6468 рублей (с промокодом «loha» цена 3742 рубля).

Как активировать промокод для скидки в 16%

Для активации промо-кода нажмите на кнопку “Купить сейчас” и далее в открывшемся окне в поле “Discount code” введите “loha” и нажмите “Отправить заявку”.

Отметим, что магазин VIPkeysale работает с 2008 года и имеет хорошую репутацию. На нем покупают не только лицензии для программных продуктов Microsoft, но и лицензионные ключи для XBox-игр а также лицензии на антивирусные программы Kaspersky, Avast, McAfee и многое другое.

