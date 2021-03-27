Ошибочка вышла: подростку прислали iPhone в виде стола

Сэкономил называется.

Забавная история произошла с молодым человеком из Таиланда. В одном онлайн-магазине он увидел объявление о продаже iPhone.

Цена была вдвое ниже официальной. Подросток поспешил оформить заказ, не вдаваясь в детали сделки.

Что ему в итоге доставили? Нечто странное – столешницу в форме айфона. Импульсивные покупки до добра не доводят.

Впрочем, он нашел изделию применение. Превратил в классный стол. А заодно – стал звездой местного ТВ.

Парень рассказал журналистам, что его не обманули. Просто он описание товара не читал.

Угадаете модель “iPhone”?

Источник: mydrivers.com

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