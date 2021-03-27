Ошибочка вышла: подростку прислали iPhone в виде стола
Сэкономил называется.
Забавная история произошла с молодым человеком из Таиланда. В одном онлайн-магазине он увидел объявление о продаже iPhone.
Цена была вдвое ниже официальной. Подросток поспешил оформить заказ, не вдаваясь в детали сделки.
Что ему в итоге доставили? Нечто странное – столешницу в форме айфона. Импульсивные покупки до добра не доводят.
Впрочем, он нашел изделию применение. Превратил в классный стол. А заодно – стал звездой местного ТВ.
Парень рассказал журналистам, что его не обманули. Просто он описание товара не читал.
Угадаете модель “iPhone”?
Источник: mydrivers.com
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