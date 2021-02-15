Новости

Основатель Huawei заявил, что Apple делает самые лучшие 5G-смартфоны

15 Фев, 2021

Основатель Huawei заявил, что Apple делает самые лучшие 5G-смартфоны

Речь об iPhone 12.

Huawei и Apple, по идее, конкуренты. И хвалить друг друга не обязаны. Однако тут иная история, почти невероятная.

Жэнь Чжэнфэй, основатель и глава Huawei, дал интервью. В нем он неожиданно назвал iPhone 12 лучшим 5G-телефоном в мире.

iPhone 12

Казалось бы, надо рекламировать собственные устройства. Но лидер Huawei считает Apple своим учителем. Его любовь так сильна, что Жэнь Чжэнфэй купил iPhone всей семье.

Эта связь взаимовыгодная. Поддержка 5G в iPhone 12 продемонстрировала плюсы китайских технологий. Новый айфон достиг скорости загрузки в 1,82 Гбит/с – настоящий рекорд.

5G в России

Наличие 5G во многих мегаполисах – заслуга именно Huawei. Сети развернуты на базе сетевого оборудования гиганта из Поднебесной.

Например, Huawei помогла наладить 5G в Эр-Рияде, Берлине, Гонконге, Мюнхене, Сеуле, Мадриде, Барселоне, Цюрихе, Вене, Амстердаме и Женеве. Перечисленные города – лишь вершина айсберга, список куда длиннее.

Можно смело брать iPhone 12 куда угодно (почти). Быстрый интернет гарантирован.

Источник: phonearena.com

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий