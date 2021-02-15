Основатель Huawei заявил, что Apple делает самые лучшие 5G-смартфоны

Речь об iPhone 12.

Huawei и Apple, по идее, конкуренты. И хвалить друг друга не обязаны. Однако тут иная история, почти невероятная.

Жэнь Чжэнфэй, основатель и глава Huawei, дал интервью. В нем он неожиданно назвал iPhone 12 лучшим 5G-телефоном в мире.

Казалось бы, надо рекламировать собственные устройства. Но лидер Huawei считает Apple своим учителем. Его любовь так сильна, что Жэнь Чжэнфэй купил iPhone всей семье.

Эта связь взаимовыгодная. Поддержка 5G в iPhone 12 продемонстрировала плюсы китайских технологий. Новый айфон достиг скорости загрузки в 1,82 Гбит/с – настоящий рекорд.

Наличие 5G во многих мегаполисах – заслуга именно Huawei. Сети развернуты на базе сетевого оборудования гиганта из Поднебесной.

Например, Huawei помогла наладить 5G в Эр-Рияде, Берлине, Гонконге, Мюнхене, Сеуле, Мадриде, Барселоне, Цюрихе, Вене, Амстердаме и Женеве. Перечисленные города – лишь вершина айсберга, список куда длиннее.

Можно смело брать iPhone 12 куда угодно (почти). Быстрый интернет гарантирован.

Источник: phonearena.com

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)