Основатель Telegram призвал переходить с iOS на Android

По мнению Дурова – Apple опаснее Google.

Павел Дуров, основатель «ВКонтакте» и Telegram, сделал любопытное заявление. В своем чате Durov’s Chat он прокомментировал блокировку Parler. Кто не знал: Apple удалила клиент этой социальной сети из App Store.

Поводом стали сторонники Трампа, использовавшие Parler для планирования беспорядков (6 января у Капитолия США). Впрочем, знаменитый программист и предприниматель цензуру Apple не оценил.

Google тоже “забанила” Parler. Однако Дуров считает, что Apple опаснее конкурента. Она полностью контролирует iOS. Какие приложения есть в системе – решает лишь корпорация из Купертино.

В случае с Android ситуация иная. Можно установить любое ПО в обход Google Play Store. Достаточно найти в сети нужный APK-файл.

Дуров призвал всех отказаться от iOS в пользу Android. Ради сохранения свободного доступа к информации. Также он объявил о создании многофункциональной веб-версии Telegram. Она будет работать в браузере Safari – быстро и независимо от App Store.

Источник: Durov’s Chat

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