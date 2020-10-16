Основные проблемы iOS 14 и способы их решения
Самые популярные проблемы новой прошивки в одной статье.
Новые прошивки от Apple вызывают много проблем у пользователей. Так произошло и с iOS 14. Связано это с тем, что ПО готовится даже под неновые устройства.
Напомню, что последняя прошивка поддерживается всеми устройства, начиная с iPhone 6s, 6s Plus, SE 1-ого поколения и выше.
За базовую модель взяли 12-ое поколение, но ведь нужно допилить ещё и под каждый прошлогодний девайс. Потому и выходят прошивки #.0.1 или #.0.2, именно в них и исправляют такие ошибки ПО. А теперь разберёмся во всём вместе. Поехали.
Все эти проблемы мы нашли совместно с нашими подписчиками в Вконтакте. Обсуждайте и вы с нами.
- Проблемы, которые исправили разработчики в iOS 14.0.1:
- Не работает камера в iPhone 7/7 Plus, 8/8 Plus.
- Не работает режим модема в iPhone 11.
- Вылетает приложение телефон, поиск Spotling и другие.
- Не переключается тема со светлой на тёмную в iPhone XR.
- Неправильно определяет телефонные номера.
- Пропадает вибрация в iPhone X.
- Не работает фонарик.
- Быстро разряжается батарея.
- Проблемы с интернетом.
- Не сопрягается с Apple Watch.
- Проблемы с разблокировкой в iPhone SE 1-ого поколения.
- Не работает приложение Музыка.
- Тормозят игры.
2. Если у вас проблемы и вылеты сторонних приложений. Например: пропадает звук в сторис Инстаграм, не записывается голосовые сообщения в Вконтакте и другие. То попробуйте:
- Обновите приложение до последней версии. Но ещё не все разработчики внесли изменения под iOS 14, поэтому в некоторых случаях нужно подождать и немало.
- Необходимо выйти из аккаунта и зайти снова. Это помогает при постоянно висящих уведомлениях, хотя ничего пропущенного у вас нет.
3. Если у вас проблемы с сетью. Не ловит в метро, пропадает 4G и другое, то: «Настройки» => «Основные» => «Сброс» => «Сброс настройки сети». Должно помочь, если нет, то читайте ниже.
4. Если вы обновили свой телефон до iOS 14.0.1, сбросили всё, что можно сбросить, но проблемы не исчезли:
- Убедитесь, что у вас проблемы не со сторонними приложениями.
- Сделайте жёсткую перезагрузку устройства.
- Если и это не помогло, то создаём резервную копию вашего iPhone.
- Потом делаем переустановку iOS через компьютер. Как? Читайте здесь.
Кстати, следующей версией ПО для всех iPhone, кроме новых 12-х будет iOS 14.2. А новые iPhone 12 mini, 12, 12 Pro и 12 Pro Max из коробки имеют прошивку iOS 14.1. Также уже существует публичная бета iOS 14.2 beta 3, которую каждый может себе установить.
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Вроде проблем нет … теперь подумаю пять раз прежде чем дальше обновляться