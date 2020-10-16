Инструкции для iPhone и iPad / Новости

Основные проблемы iOS 14 и способы их решения

16 Окт, 2020

Основные проблемы iOS 14 и способы их решения

Самые популярные проблемы новой прошивки в одной статье.

Новые прошивки от Apple вызывают много проблем у пользователей. Так произошло и с iOS 14. Связано это с тем, что ПО готовится даже под неновые устройства.

Напомню, что последняя прошивка поддерживается всеми устройства, начиная с iPhone 6s, 6s Plus, SE 1-ого поколения и выше.

За базовую модель взяли 12-ое поколение, но ведь нужно допилить ещё и под каждый прошлогодний девайс. Потому и выходят прошивки #.0.1 или #.0.2, именно в них и исправляют такие ошибки ПО. А теперь разберёмся во всём вместе. Поехали.

Ошибки iOS 14

Все эти проблемы мы нашли совместно с нашими подписчиками в Вконтакте. Обсуждайте и вы с нами.

  1. Проблемы, которые исправили разработчики в iOS 14.0.1:
  • Не работает камера в iPhone 7/7 Plus, 8/8 Plus.
  • Не работает режим модема в iPhone 11.
  • Вылетает приложение телефон, поиск Spotling и другие.
  • Не переключается тема со светлой на тёмную в iPhone XR.
  • Неправильно определяет телефонные номера.
  • Пропадает вибрация в iPhone X.
  • Не работает фонарик.
  • Быстро разряжается батарея.
  • Проблемы с интернетом.
  • Не сопрягается с Apple Watch.
  • Проблемы с разблокировкой в iPhone SE 1-ого поколения.
  • Не работает приложение Музыка.
  • Тормозят игры.

Проблемы iOS 14

2. Если у вас проблемы и вылеты сторонних приложений. Например: пропадает звук в сторис Инстаграм, не записывается голосовые сообщения в Вконтакте и другие. То попробуйте:

  • Обновите приложение до последней версии. Но ещё не все разработчики внесли изменения под iOS 14, поэтому в некоторых случаях нужно подождать и немало.
  • Необходимо выйти из аккаунта и зайти снова. Это помогает при постоянно висящих уведомлениях, хотя ничего пропущенного у вас нет.iPhone не ловит сеть

3. Если у вас проблемы с сетью. Не ловит в метро, пропадает 4G и другое, то: «Настройки» => «Основные» => «Сброс» => «Сброс настройки сети». Должно помочь, если нет, то читайте ниже.

4. Если вы обновили свой телефон до iOS 14.0.1, сбросили всё, что можно сбросить, но проблемы не исчезли:

  1. Убедитесь, что у вас проблемы не со сторонними приложениями.
  2. Сделайте жёсткую перезагрузку устройства.
  3. Если и это не помогло, то создаём резервную копию вашего iPhone.
  4. Потом делаем переустановку iOS через компьютер. Как? Читайте здесь.

Кстати, следующей версией ПО для всех iPhone, кроме новых 12-х будет iOS 14.2. А новые iPhone 12 mini, 12, 12 Pro и 12 Pro Max из коробки имеют прошивку iOS 14.1. Также уже существует публичная бета iOS 14.2 beta 3, которую каждый может себе установить.

Если вы не нашли свою проблему в нашем списке или вам ничего не помогло, то напишите нам. Будем искать решение вместе.

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...



1 Комментарий

  1. Александр:
    16.10.2020 в 20:09

    Вроде проблем нет … теперь подумаю пять раз прежде чем дальше обновляться

Добавить комментарий

Новинки Apple 2020

Обзоры Айфонов, которые еще покупают в 2020

Новинки Xiaomi 2020