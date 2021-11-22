От Apple, Google, Telegram, Meta и многих других потребовали открыть свои филиалы в России
Откроют ли?
Роскомнадзор внес Apple, Google и еще 11 организаций в список технологических гигантов, которые должны открыть свои офисы на территории РФ. Таково законодательство. Если у компании из другой страны аудитория за 24 часа превышает полмиллиона, то они обязаны открывать свои филиалы в России. Или же уполномоченные юр. лица.
Какие это компании?
- Наша любимая Apple
- IT-гигант Google
- Пионер метавселенной Meta (ранее Facebook)
- Сеть коротких сообщения Twitter
- Видео-сообщество TikTok
- Мессенджер Telegram
- Программа для организации онлайн-конференций Zoom
- Платформа для видео Likeme
- Мессенджер Viber
- Голосовой мессенджер Discord
- Фотохостинг Pinterest
- Интернет-сервис потокового аудио Spotify
- Приложение для стримеров Twitch
Также компаниям нужно открыть личный кабинет на официальном сайте ведомства, установить там форму для обращений граждан РФ. На сайтах компаний требуется установка счетчиков. А еще по первому требованию все они должны удалять информацию, которая нарушает законы РФ.
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