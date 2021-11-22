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От Apple, Google, Telegram, Meta и многих других потребовали открыть свои филиалы в России

22 Ноя, 2021

От Apple, Google, Telegram, Meta и многих других потребовали открыть свои филиалы в России

Откроют ли?

Роскомнадзор внес Apple, Google и еще 11 организаций в список технологических гигантов, которые должны открыть свои офисы на территории РФ. Таково законодательство. Если у компании из другой страны аудитория за 24 часа превышает полмиллиона, то они обязаны открывать свои филиалы в России. Или же уполномоченные юр. лица.

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Какие это компании?

  1. Наша любимая Apple
  2. IT-гигант Google
  3. Пионер метавселенной Meta (ранее Facebook)
  4. Сеть коротких сообщения Twitter
  5. Видео-сообщество TikTok
  6. Мессенджер Telegram
  7. Программа для организации онлайн-конференций Zoom
  8. Платформа для видео Likeme
  9. Мессенджер Viber
  10. Голосовой мессенджер Discord
  11. Фотохостинг Pinterest
  12. Интернет-сервис потокового аудио Spotify
  13. Приложение для стримеров Twitch

Также компаниям нужно открыть личный кабинет на официальном сайте ведомства, установить там форму для обращений граждан РФ. На сайтах компаний требуется установка счетчиков. А еще по первому требованию все они должны удалять информацию, которая нарушает законы РФ.

Чем еще занимался Роскомнадзор?

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