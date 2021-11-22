От Apple, Google, Telegram, Meta и многих других потребовали открыть свои филиалы в России

Откроют ли?

Роскомнадзор внес Apple, Google и еще 11 организаций в список технологических гигантов, которые должны открыть свои офисы на территории РФ. Таково законодательство. Если у компании из другой страны аудитория за 24 часа превышает полмиллиона, то они обязаны открывать свои филиалы в России. Или же уполномоченные юр. лица.

Какие это компании?

Наша любимая Apple IT-гигант Google Пионер метавселенной Meta (ранее Facebook) Сеть коротких сообщения Twitter Видео-сообщество TikTok Мессенджер Telegram Программа для организации онлайн-конференций Zoom Платформа для видео Likeme Мессенджер Viber Голосовой мессенджер Discord Фотохостинг Pinterest Интернет-сервис потокового аудио Spotify Приложение для стримеров Twitch

Также компаниям нужно открыть личный кабинет на официальном сайте ведомства, установить там форму для обращений граждан РФ. На сайтах компаний требуется установка счетчиков. А еще по первому требованию все они должны удалять информацию, которая нарушает законы РФ.

Чем еще занимался Роскомнадзор?

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