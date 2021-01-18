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От Apple требуют запретить Telegram

18 Янв, 2021

От Apple требуют запретить Telegram

На компанию подали в суд.

Очередное эхо нападения на Капитолий. Принесения в жертву соцсети Parler оказалось мало. Теперь угроза блокировки нависла над Telegram.

Некоммерческая организация “Коалиция за свободный Интернет” подала иск против Apple. Корпорация обвиняется в предоставлении доступа к Telegram. Приложение беспрепятственно скачивается из App Store.

Запрет Telegram

Коалиция утверждает, что Apple знает об использовании Telegram для запугивания и принуждения людей. Мессенджер служит для распространения разжигающей ненависть информации.

По мнению авторов иска, Telegram не предпринимает мер для модерации контента. Сервис должен разделить судьбу Parler. То есть – исчезнуть из App Store.

На Apple подали в суд

Дело рассмотрит окружной суд в Северной Калифорнии. Пока перспективы процесса неясны. Apple воздерживается от комментариев.

Кроме того, сообщается о подготовке аналогичного иск против Google.

Источник: appleinsider.com

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