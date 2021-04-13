От таких ноутбуков даже вы не откажетесь

HONOR круто обновила MagicBook 14 и MagicBook 15.

Иногда приходит время менять ноутбук. Вы не фанат Apple, вам ближе Windows. Какую модель взять, на что обратить внимание?

Среди новинок здорово выделяется серия MagicBook от HONOR. Компания только что представила обновленные версии MagicBook 14 и MagicBook 15.

Оба компьютера радуют отличной автономностью. Без подзарядки они способны работать порядка 10 часов.

Устройства мощные. Они созданы на базе Intel Core i7-1165G7 одиннадцатого поколения. Процессор выдает до 4,7 ГГц и быстрее предшественника на 21%.

Добавьте сюда 16 ГБ DDR4 и встроенную графику Intel Iris Xe. Жаловаться на производительность не придется.

MagicBook 14 и MagicBook 15 заключены в металлические корпуса. Можно надеяться на высокую прочность.

Также в наличии экраны FullView со стопроцентным цветовым охватом sRGB. Помимо прочего, заявлена поддержка Wi-Fi 6.

Другая особенность – сканер отпечатков. Он расположен в кнопке питания и служит для разблокировки без пароля.

Это лишь часть того, что предлагают MagicBook 14 и MagicBook 15. Сколько за них просят?

В России цены стартуют с отметки в 79 990 рублей. Продажи начнутся 20 апреля. Внимание: до 3 мая действует скидка в 15 000 рублей. Приятный бонус, согласитесь?

Источник: honor.ru

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