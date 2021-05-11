От такой iPadOS 15 мало кто откажется
Эффектная концепция.
Apple здорово потрудилась над прошивкой для своих планшетов. Речь о платформе iPadOS. В ней действительно много хорошего.
Увы, совершенной iPadOS назвать трудно. Кажется, что она не до конца раскрывает потенциал iPad.
Художник The Hacker 34 создал концепцию идеальной iPadOS 15. С реально полезными нововведениями.
The Hacker 34 предлагает подвижные виджеты на главном экране, менее навязчивый Центр управления, приложение “Буфер обмена” и улучшенные “Файлы”.
iPadOS 15 изменит работу с внешними дисплеями. Они будут отображать программы, отличные от запущенных на самом iPad.
Полноценные версии Logic Pro, Final Cut Pro и Xcode тоже не повредят.
Читайте также:
- Список iPhone и iPad, которые обновятся до iOS 15 и iPadOS 15
- Что мы хотим увидеть в iPadOS 15
- iPadOS 14: 50+ причин установить
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.