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От такой iPadOS 15 мало кто откажется

11 Май, 2021

От такой iPadOS 15 мало кто откажется

Эффектная концепция.

Apple здорово потрудилась над прошивкой для своих планшетов. Речь о платформе iPadOS. В ней действительно много хорошего.

Увы, совершенной iPadOS назвать трудно. Кажется, что она не до конца раскрывает потенциал iPad.

От такой iPadOS 15 мало кто откажется

Художник The Hacker 34 создал концепцию идеальной iPadOS 15. С реально полезными нововведениями.

The Hacker 34 предлагает подвижные виджеты на главном экране, менее навязчивый Центр управления, приложение “Буфер обмена” и улучшенные “Файлы”.

 
iPadOS 15 изменит работу с внешними дисплеями. Они будут отображать программы, отличные от запущенных на самом iPad.

Полноценные версии Logic Pro, Final Cut Pro и Xcode тоже не повредят.

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