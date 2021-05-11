От такой iPadOS 15 мало кто откажется

Эффектная концепция.

Apple здорово потрудилась над прошивкой для своих планшетов. Речь о платформе iPadOS. В ней действительно много хорошего.

Увы, совершенной iPadOS назвать трудно. Кажется, что она не до конца раскрывает потенциал iPad.

Художник The Hacker 34 создал концепцию идеальной iPadOS 15. С реально полезными нововведениями.

The Hacker 34 предлагает подвижные виджеты на главном экране, менее навязчивый Центр управления, приложение “Буфер обмена” и улучшенные “Файлы”.



iPadOS 15 изменит работу с внешними дисплеями. Они будут отображать программы, отличные от запущенных на самом iPad.

Полноценные версии Logic Pro, Final Cut Pro и Xcode тоже не повредят.

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