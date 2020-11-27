Отчёт Samsung за 3-й квартал 2020: прибыль растёт, продажи взлетают

Дела у Samsung пошли очень хорошо.



Samsung отчитывается о своих успехах в 3-м квартале 2020-го. А похвастаться им есть о чём: прибыль растёт, отгружено больше всего смартфонов в мире и другое. Все подробности у нас. Поехали!

Вслед за головокружительным отчётом Xiaomi за третий квартал появились и показатели от Samsung. Ещё лично меня поразили результаты распродажи 11 ноября, вот результаты. Советую изучить.

Самое главное:

Именно Самсунг продала больше всех смартфонов в мире за этот период.

Корейцы продали в США даже больше, чем Apple.

В Индии Samsung обошла Xiaomi, а эти ребята годами удерживали первенство в этой стране.

Начнём с денег. Прибыль составила 32,6%, что существенно выше, чем 18,8% в 2019-м, согласитесь. Причём это своего рода рекорд за 6 лет. Лишь в 3-м квартале 2013-го прибыль составляла 37,9%. Да, это показатель пока не достигнут, но рост очень уверенный. Но не стоит забывать, что у Apple прибыльность бизнеса – 60,5%. Это очень много, правда? А если я скажу вам, что этот показатель снизился с 66,9%. А вот это сильно.

Количество. Samsung продала 33,7% от общего количества смартов в США, у Apple – только 30,2%. А в Индии, где Xiaomi любят даже больше, чем в России, Самсунгу удалось занять первое место в доле рынка. Теперь у них целых 24%, а у Xiaomi – скромные 23%.

Всего в мире Samsung занимает 22,6% общего рынка. А в третьем квартале 2020-го они продали 21,9% от количества всех новых смартфонов в мире, у Huawei этот показатель – 14,1%, а у Xiaomi – 11,9%.

А что в России? У нас Самсунги тоже любят и сильно. Только в третьем квартале 20% всех новых смартов произведены компаний Samsung.

А что у вас за смартфон? Особенно интересно, если у вас телефон не от одного из 4-х брендов, упомянутых в статье. Всем Лайк!

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