«Отец 3D Touch» погиб. Force Touch пропал в watchOS 7

Увы и ах.

Apple продолжает ликвидировать свою фирменную технологию определения силы нажатия на дисплей Force Touch (3D Touch на некоторых моделях iPhone). Как стало известно, после установки watchOS 7 на Apple Watch пропадет поддержка жестов Force Touch, позволяющих выполнять различные действия путем усиленного нажатия на дисплей.

Некоторые действия, за которые ранее отвечали жесты Force Touch, останутся на Apple Watch. Пользователи смогут выполнять их при помощи длительного удержания на элементах интерфейса.

Тем не менее, ряд действий пропадет из-за отказа Apple от Force Touch в watchOS 7. В частности, пользователи не смогут с силой нажимать на циферблаты для получения доступа к их скрытым элементам. В Apple порекомендовали разработчикам адаптировать свои приложения под изменения к выходу watchOS 7 этой осенью.

Аналогичным образом ранее Apple отказалась от технологии 3D Touch в iPhone. Компания заменила жесты 3D Touch на жесты, реализованные с помощью программного аналога функции Haptic Touch, которые выполняются длительным нажатием.

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